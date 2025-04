Oana Roman este cunoscută și drept una dintre cele mai vechi organizatoare de evenimente din România, însă puțini sunt cei care știu că ea a fost printre primii care au dat startul acestui tip de activități la noi în țară. Mai precis prima, după cum chiar ea declară. În momentul de față a împlinit 25 de ani de carieră și a vrut să celebreze acest lucru. A profitat și de faptul că totul a coincis cu lansarea oficială a unei game de produse cosmetice care îi poartă numele. „Nu mi-am făcut un plan anume, dar știam că o să se întâmple, să se alinieze așa lucrurile cum mi-am dorit. Și uite că s-a întâmplat. Linia de cosmetice este un proiect pe care mi l-am dorit foarte mult și care este foarte important pentru mine, dar eu cred că cea mai mare realizare, până în momentul de față, în afară de Isa, evident, este că am împlinit 25 de ani de carieră. Am muncit 25 de ani în PR-ul ăsta. Nu contează vârsta. Împlinesc 50 de ani la anul, acum împlinesc 49 de ani acum, pe 13 aprilie”, ne-a declarat Oana Roman.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Cârlanul Ponta a comis-o. Vorba românului, „gura bate curul”

Oana Roman a organizat evenimente la Sala Palatului de acum 20 de ani

Dacă acum este deja o obișnuință ca artiștii să organizeze diverse evenimente la Sala Palatului, când Oana Roman a debutat în calitate de PR, puțini aveau curajul să se încumete la un astfel de proiect. Singurul care nu avea niciun dubiu că reușește să umple cele 4.000 de locuri de la Sala Palatului era Ștefan Bănică jr. „Nu mai știu care a fost primul eveniment, dar primul meu client a fost Flamingo Boys evident. Cred că primul mare, mare eveniment pe care l-am făcut a fost la Sala Palatului în 2005, dar până în 2005 am făcut multe evenimente. Pe vremea aceea doar Ștefan Bănică făcea spectacole la Sala Palatului și noi am fost niște nebuni care am închiriat Sala Palatului și am zis fie ce o fi. Și am umplut Sala Palatului”, a povestit Oana Roman pentru Libertatea, care a ținut să precizeze că în momentul de față s-au schimbat foarte multe aspecte în domeniul în care ea activează.

„Eu fiind prima, eu fiind Geneza. În anumite zone este ok, în alte zone este mai puțin ok. Este greu să-mi dau eu cu părerea pentru că la mine este greu cu termenul de comparație. Nu că mă laud, dar eu am lansat această meserie în România”.

Recomandări Pescarul și câinele său. Povestea unui lipovean care a trăit mai mult pe apă decât pe pământ și care știe cum se gătește ciorba de pește pe barcă

Fiica Oanei Roman s-a transformat într-o adevărată domnișoară

De la evenimentul de joi seară nu putea lipsi fiica Oanei, Isabela, care s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Chiar dacă are 11 ani, iar unele fete de vârsta ei deja încep să testeze diverse produse cosmetice potrivite adolescentelor, Oana Roman nu se simte pregătită să o vadă făcând acest pas. „Evident că a început și eu mă cert cu ea pentru că îi spun că nu are nevoie. Nu vede nici pe TikTok, nici pe Instagram, dar vede pe YouTube și tot încerc să o țin în frâu cât pot. Încă”, a mai completat Oana Roman pentru Libertatea.

Video: Radu Costin

Istorii electorale Ce sistem electoral a generat un parlament fără opoziție? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară a fost aleasă prima femeie președinte din Africa? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce formă ingenioasă de protest au folosit studenții în timpul "Revoluției Liniștite" din Taiwan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Unde există un sistem electoral care permite unui singur alegător să voteze de două ori pentru același scrutin? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost singurul stat african care a trecut de la independență la democrație fără a experimenta o perioadă de regim autoritar? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News