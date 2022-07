Oana Roman a dezvăluit că traversează o perioadă foarte aglomerată, dar nu uită să aibă grijă de ea. Fiica lui Petre Roman spune cum reușește să împartă viața profesională cu cea personală, astfel încât să îi rămână timp și pentru nevoile personale.

„Am și timp să stau eu cu mine și să mă ocup de mine. Mă duc la proceduri, fac masaj, țin în continuare dietă și am grijă, adică chiar am timp și pentru mine.

Mă împart în așa fel încât să nu uit de mine, pentru că este foarte important să ai grijă de tine. Dacă nu ești tu bine, nu poți să îi ajuți pe ceilalți”, a dezvăluit Oana Roman, potrivit VIVA!

Oana Roman este mândră de rezultate obținute cu ajutorul unei diete și al procedurilor corporale. Astfel a reușit să topească nu mai puțin de 18 kilograme, dar nu se oprește aici.

„Am făcut o mică pauză de la dietă, de sărbători, când m-am îngrășat câteva kilograme. Am început din nou procedurile, am revenit la fasting, la ceai, la dietă și e ok.

E un post intermitent. Nu mănânci 16 ore și mănânci doar într-un interval de 8 ore. Aș vrea să mai slăbesc 15 kg sau măcar 10. Până acum am slăbit 18 kilograme. Au rămas vreo 15 acum că am mai pus vreo 3 kg”, a spus Oana Roman.

