Oana Roman, despre lupta cu depresia. „M-am trezit singură”

„Când tata a pierdut alegerile, mi-am dat seama că eu nu am prieteni. M-am trezit singură. Deodată nu mai aveam niciun prieten. Nu îmi mai suna telefonul, nu mai dorea nimeni să vină la ziua mea. Nimic. Intr-o seară am făcut o criză de convulsii foarte urâtă. Cel care mi-a făcut RMN-ul mi-a spus „Nu ai nimic, neurologic vorbind RMN-ul tău e perfect. Eu sunt convins că e o problemă psihică, şi nu fizică. Un an de zile nu am ieşit din casă, nu munceam, nu socializam, nu ieşeam cu nimeni, nu voiam să ştiu de nimeni! A fost îngrozitor! Din fericire, la un moment dat, am început să merg la terapie. M-am dus la psihiatru și, încet, încet, cu ajutorul lui, mi-am revenit”, a mai declarat Oana potrivit WOWbiz.ro.

Oana Roman și Marius Elisei s-au căsătorit în 2015. Au o fetiță superbă și o căsnicie reușită. Chiar dacă se iubesc foarte mult, vedeta recunoaște că au existat probleme în cuplu și au fost la un pas de divorț.

