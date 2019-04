În urmă cu câteva zile, la emisiunea „Cristina Şişcanu Show”, Oana a spus că ştie că soţul ei o iubeşte foarte mult şi nu stă cu ea „din interes”, cum au susţinut mulţi cârcotaşi de-a lungul timpului.

„Cu Marius sunt de şase ani, avem un copil minunat împreună. Au existat momente când eu am fost foarte supărată pe soţul meu şi altele când a fost el supărat pe mine. Aşa este într-o căsnicie… Şi eu, şi el am spus la un moment dat „gata, nu se mai poate, divorţăm”, dar totuşi ne-am dat seama că noi trebuie să fim împreună, că ne iubim, că avem o fetiţă superbă…Celor care susţin că omul ăsta stă cu mine din interes le spun că Marius a stat cu mine când era să mor, m-a cărat la spital şi m-a spălat cu prosopul trei luni de zile când am avut probleme grave de sănătate. Nu am putut să fac duş trei luni, repet, şi omul ăsta m-a şters cu prosopul. Nu poţi să faci aşa ceva dacă nu iubeşti un om”, a declarat Oana Roman.

