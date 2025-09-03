Zilele trecute, derapajul manelistului Tzancă Uraganu din podcastul lui Bursucu a ajuns viral pe rețelele de socializare. „Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a mărturisit el în podcastul „un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”, moderat de Bursucu – Adrian Cristea.

Oana Roman, reacție la adresa lui Bursucu

Declarațiile manelistului au ajuns și la urechile Oanei Roman, care îl trage la răspundere pe Bursucu. „Vezi, mă? Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine, pentru că suntem din lumi paralele. Dar, ce ai făcut acum este incalificabil. Să promovezi așa ceva pentru vizualizări și pentru bani din care să îți crești tu fetele, eu nu am cuvinte.

Spre să primești ce meriți, să se ia măsuri și, din punctul meu de vedere, să dispari, pentru că în nicio situație, fără niciun motiv și în nicio circumstanță un bărbat, un om, o ființă umană, nu are dreptul să promoveze așa ceva.

Omul ăsta pe care tu îl intervievezi nu ar trebui să apară nicăieri, pentru niciun motiv. Doar că România este greșită din punctul ăsta de vedere. Sunt peste 35 de femicide anul ăsta, în România și tu publici ce a spus nenea ăsta și nu îl contrazici și nu îl oprești și te bucuri că faci vizualizări. Ferească Dumnezeu. Și mai spun o dată: sper ca cine trebuie să ia măsuri și tu să plătești. Ai înțeles? Hai, nu la revedere”, a declarat Oana Roman, pe Tiktok.

Decizia luată de Bursucu

Bursucu și întreaga lui echipă de producție au decis ca acest episodul de podcast cu Tzancă Uraganu să fie șters. „Dragii mei, în urma celor întâmplate în ultimele zile, am luat decizia să fac un video prin care să vă spun că da, aveți dreptate. Ar fi trebuit să fiu mult mai prompt în momentul potrivit. Vreau să vă spun, însă, câteva lucruri foarte importante.

Oamenii care vin aici îmi sunt prieteni, cunoștințe, sau oameni pe care voi îi cunoașteți din mediul online sau de la televizor. Ei vin aici pentru a-și povești viața și pentru a se exprima liber, fără ca cineva să le dea întrebările sau răspunsurile. Referitor la episodul cu Iustin, lucrurile stau total diferit, și asta pentru că invitatul meu era acuzat direct de fosta parteneră de violență domestică.

M-am uitat de foarte multe ori la bucata aceasta din podcast să înțeleg ce s-a întâmplat și vreau să specific că în acele minute i-am spus invitatului meu dacă regretă, de două ori l-am întrebat dacă regretă ceva, iar la un moment dat, invitatul meu și el specifică că nu este normal un astfel de comportament”, a declarat Bursucu în mediul online.

„Dragilor, nu am să fiu niciodată de acord cu violența, am să spun tot timpul stop împotriva violenței de orice fel!”. Cu atât mai mult, am să port acest tricou cu mândrie de fiecare dată și am să spun: ”Stop violenței împotriva femeilor!”. Așa că, pentru că îmi apreciez fiecare abonat, fiecare om care mă urmărește și pentru că foarte mulți mi-ați scris pe rețelele de socializare, am luat decizia împreună cu echipa mea ca acest episod să fie șters de pe pagina mea de Youtube”, a mai zis el.

