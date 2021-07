Oana Roman o dă în judecată pe Vica Blochina, după ce a jignit-o. „Mă duc în instanță!”

„Dacă se duce pe moca, stă pe oriunde, dar eu nu sunt așa, în fine și după ce s-a filmat prin hotel, le-a trimis ălora din recepție și ei au spus «Ohh… you are famous» și ce crezi că spune ea: «Do you know Madonna in America? I am Madonna in România», am leșinat de râs. După, am mers la restaurant cu Madonna de România’, a povestit Vica pentru Cancan, după vacanța petrecută cu Oana în Egipt.

Oana Roman reacționează dur

Invitată la Xtra Night Show, Oana Roman susține că o va acționa în judecată, așa cum a mai procedat în trecut când a fost denigrată.

„Mă duc în instanță! Așa cum am procedat și în cazul altei persoane care m-a denigrat, tot așa voi face și în acest caz.

Va trebui să răspundă pe cale legală pentru aceste atacuri nefondate la adresa mea. Și când ai deja câteva procese de calomnie pierdute…’, a spus Oana Roman.

„Există acum oameni care ne atacă pe mine și pe Marius. Atacuri furibunde la adresa mea au avut multe de-a lungul vremii, chiar și de la oameni apropiați! Eu niciodată nu o să răspund la delațiuni!

Eu niciodată nu am atacat la rândul meu! Nu pot să știu ce simte ea. Eu nu o să vorbesc urât despre prietenii mei!

Nu am început eu scandalul! Nu am vorbit cu ea! Ea trebuia să vină să-mi spună mie dacă avea ceva de spus. Eu iert, dar îi iert pe cei care-și doresc asta, a mai menționat Oana Roman ,la „Xtra Night Show’, de la Antena Stars.

Citeşte şi:

N-avem autostradă, avem acte de 1,4 miliarde de euro pe câmp! O parte din arhiva de documente Bechtel e aruncată în containere, lângă Timișoara

Decizia magistraţilor din Panciu, după ce o fată de 13 ani a fost violată. „Infracțiunea a fost comisă la inițiativa victimei”

Ministrul Bode așteaptă raportul în cazul scandalului provocat de comisarul Christian Ciocan: „Nu exclud nicio măsură”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ionel Ganea, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „«Acidul sulfuric». Știți cum își scoate banii?”

Playtech.ro Poze INTIME cu Brigitte Pastramă au fost făcute publice. Ipostaza RUȘINOASĂ în care a fost surprinsă

Observatornews.ro Tinere ucise pe câmp, strivite de o combină agricolă în lanul de porumb. Una dintre fete a apucat să sune după ajutor, în Italia

HOROSCOP Horoscop 8 iulie 2021. Scorpionii sunt într-o fază de autoiluzionare în legătură cu ceea ce își pot permite

Știrileprotv.ro Bănuitor și posesiv, un bărbat din Argeș a recurs la un gest șocant pentru că suspecta că soția sa are o relație cu fiul lor. Apoi s-a ascuns în hambar și a așteptat poliția

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Ritualul de îngrijire coreean pentru tenul afectat de viața urbană (PUBLICITATE)