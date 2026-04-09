Artista crede că ar fi o idee bună să scrie o carte despre cariera ei.

„N-aș fi o scriitoare bună, dar am vreo 36 de ani de agende, pe toate le păstrez. Și am trecute acolo, cu inimioare, fiecare turneu, fiecare spectacol, cum eram îmbrăcată, ce cântam, să nu repet, tot repertoriul…

Generația mea nu mai e atât de promovată acum. Am fost înlăturați mișelește de pe toate posturile de radio, nu mai există difuzări, nu mai există muzici… Eu am făcut vreo șase-șapte albume în ultimii 15-20 de ani, pe care m-am zbătut teribil să le distribui, să le împart, să le fac auzite… S-a schimbat piața muzicală. La Teatrul Tănase mai sunt colaborator încă. De 40 de ani! Mă gândesc că ar fi ok să scriu o cărticică”, spune Oana Sîrbu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Vedeta vorbește și despre accidentul de mașină pe care l-a suferit.

„În ziua în care a murit Lady Diana. Nici nu mai știu, au trecut vreo 30 de ani de atunci. M-am răsturnat cu mașina, veneam de la Festivalul de la Mamaia. A fost teribil de grav. Trăiam atunci o perioadă mai specială în viața privată și eram cu cățelușa mea de atunci. Ea nu a pățit nimic, eu m-am recuperat destul de greu, am avut niște intervenții chirurgicale, dar am rămas fără sechele. După accident, după vârsta de 30 de ani, mi-am dorit să fiu mamă. Până atunci nu am avut timp să-mi doresc să fac cumva să am o familie”, a spus Oana Sîrbu în fața lui Marius Manole.

Care este cea mai mare dorință a ei, cum este să fie mama unui adolescent de 17 ani, de ce s-a căsătorit la 21 de ani și dacă a fost vreodată îndrăgostită de Ștefan Bănică, Oana Sîrbu dezvăluie în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, prezentată de Marius Manole pe Acasă TV, sâmbătă, 11 aprilie 2026, de la ora 9.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE