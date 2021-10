În urmă cu câteva luni, Oana Zăvoranu a câștigat procesul cu Luis Lazarus. Actrița l-a dat în judecată pe prezentatorul TV, după ce acesta a numit-o asasină. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV, Oana Zăvoranu a declarat că a ieșit învingătoare în procesul pe care îl avea cu Luis Lazarus. Vedeta susține că are de recuperat 15.000 de euro de la prezentatorul TV.

„Foarte mulți escroci m-au ciordit de-a lungul timpului. Unul, în schimb, se numește Vasilică Țuțurică. (…) Este numele real. Îmi datorează bani și nu pot să-l execut. Am hotărâre judecătorească. Am câștigat un proces pentru că m-a făcut «asasină» peste tot. Am de recuperat 15.000 de euro plus cheltuieli de judecată”, a declarat Oana Zăvoranu la PRO TV.

Oana Zăvoranu nu își poate recupera banii de la Luis Lazarus

Luis Lazarus, născut Vasile Tuturigă, a decis să renunţe la numele lui real din cauza relaţiei dificile pe care a avut-o mereu cu tatăl lui. Bărbatul nu a fost niciodată apropiat de jurnalist, ba chiar a încercat să-l împiedice să urmeze studii superioare, pentru a fi pus să-l susţină financiar.

Actrița încearcă să își recupereze banii, însă nu reușește. Oana Zăvoranu a fost extrem de deranjată de jignirile care i-au fost aduse de Luis Lazarus și nu a vrut să lase lucrurile așa, astfel că l-a dat în judecată.

„Se numește Vasilică Țuțurică. Voi nu-l cunoașteți așa, pentru că lui îi este rușine de numele lui. El se numește Luis Lazarus. Luis are un dosar, un proces întreg pierdut. Procesul s-a încheiat definitiv de vreo 4 luni. Încerc să-l execut, dar n-are nici măcar o bicicletă pe numele lui. Eu vin și întreb, când tu ești nimeni în drum, cum poți să vii la televizor și să ai tupeu să spui că tu ai vrea să faci, să dregi”, a încheiat Oana Zăvoranu.

