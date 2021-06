Oana Zăvoranu a vorbit despre relația cu Mihai Bendeac. „Tu încă ești cu ochii pe mine și mă vrei la așternut”

„Eu am declarat în nenumărate rânduri că îmi este simpatic, dar există și momente când îmi vine să îi dau numai pumni în cap. Am așa o relație de love-hate, e cu năbădăi, cu Bendeac. Este un personaj mișto, el e personaj, dar și joacă foarte bine. El și atunci când vrea să pară că nu joacă, el joacă.

Nu are toate țiglele pe casă, ca și mine, nu are doar o păsărică, are un stol, ca și mine. Din când în când îl urmăream și mă zăpăcea cu pozele alea din lift… ăsta are un fetiș cu liftul.

Vă spune eu în crește libidoul în lift, părerea mea…El cică este de ăsta de nu suportă lume, vrăjeală, lasă-mă îmi place, un teatru, e într-o scenetă tot timpul, pentru că își permite.

După părerea mea ăsta e foarte talentat, pute de talent, am spus mereu oamenilor talentați tinzi să le ierți multe.”, a spus Oana Zăvoranu.

Mai mult, Oana Zăvoranu a dezvăluit că în urmă cu mulți ani între ea și Mihai Bendeac a existat o apropiere.

„De aia te iubesc, ești cealapa, dar ești cealapa mișto. Eu cred că tu încă ești cu ochii pe mine și mă vrei la așternut. Noi am avut niște discuții mai personale. Ne-am pupat? Am apucat să ne pupăm? Nu cred că ne-am pupat, e și dubios așa că… nu cred că ne-am pupat.

A vrut să ne întâlnim acasă la el, mă rog. Vă dați seama ce ieșea dintr-un date cu mine și Bendeac? Că ne-am fi bătut… Nu ne-am pupat, dar am avut așa niște…”, a mai spus Oana Zăvoranu.

