„Nu prea mă pricep la a-mi face un portret așa de tată și de soț, pentru că nu reușesc să fiu obiectiv. De multe ori, noi tindem să ne împăunăm sau să ne învinovățim în legătură cu prea multul sau prea puținul timp petrecut în familie.

Niciodată nu e așa cum vedem noi lucrurile, pentru că de multe ori, ceilalți, cei din jur, simt cu totul altceva. De exemplu, copiii mei adolescenți se plâng că stau prea mult de capul lor.

Din punctul meu de vedere, eu zic că stau prea puțin, ei zic că stau prea mult. Aici vârsta are un cuvânt de spus”, a spus Octavian Strunilă pentru Click.

În 2017, Octavian Strunilă s-a căsătorit cu balerina Oana Botez, după nouă ani de relație, iar nunta a avut loc pe plaja din 2 Mai. Întrebat despre secretul căsniciei lor, Octavian a răspuns sincer.

„Cred că eu și Oana am învățat să trăim. Eu cred că, într-o relație, înveți să ajungi în punctul în care e bine. E o muncă de o viață. Eu cu Oana nu mă înțelegeam atât de bine în trecut cum mă înțeleg acum și vă spun foarte sincer că am învățat asta împreună.

Nu eram la fel de bucuroși cum suntem acum de relația noastră. E și înțelepciunea vârstei. Erau și momentele acelea zbuciumate în care aveam foarte multă treabă. Important era să ne ducem toate proiectele.

Am constatat că e foarte frumos să facem lucrurile astea împreună. De exemplu, acum am luat avionul și am îmbinat utilul cu plăcutul, tot la începutul ăsta de an; am fost la Londra și am văzut un spectacol de teatru împreună, doar eu cu Oana, și am stat acolo o zi.

A fost bine și pentru relație, și pentru profesie, pentru că am văzut un spectacol de teatru, am văzut cum fac cei de acolo teatru. Am văzut un spectacol care se aseamănă cu proiectul meu, adică un teatru mic de comedie și care folosește cam aceleași mijloace pe care le folosesc eu”, a mai spus Octavian Strunilă pentru sursa citată.

