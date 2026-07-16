Imediat după producerea evenimentului, la fața locului au fost direcționate de urgență mai multe echipaje de intervenție. A fost mobilizată o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și o autospecială de descarcerare pentru a asigura toate măsurile de prevenire și gestionare a situației.

Primele evaluări realizate la fața locului de către echipele de salvatori arată că nu au fost înregistrate victime în rândul personalului feroviar sau al altor persoane aflate în zonă în momentul deraierii. Zona de manevră CFR Palas este una intens tranzitată de garnituri de marfă și de manevră, fiind un nod feroviar important pentru transportul din proximitatea Portului Constanța. Incidentul a avut loc pe o linie de marfă şi nu este afectată circulaţia trenurilor de călători.

Situația este în dinamică.

-Știre în curs de actualizare-

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