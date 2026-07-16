Cele mai râvnite de pe lista lui personală nu surprind pe nimeni: Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, James Rodríguez și emblema metalică a Argentinei. Nu e un moft. Albumul oficial al Cupei Mondiale 2026, pentru turneul care se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada, are în total 980 de abțibilduri, iar completarea lui te poate costa echivalentul a mai mult de 170 de dolari, dacă lucrurile merg bine. Dacă nu, mult mai mult.

 
 @viewsfromf 
una figurita repetida del mundial pagó mi uber, no lo puedo creer 😂 (gracias cristiano)
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Cazul șoferului a venit la pachet cu un altul care a incendiat rețelele sociale la fel de puternic: un utilizator oferea un abțibild „dublu zero” în schimbul unui iPhone 17 Pro Max.

Un șofer Uber acceptă să fie plătit cu figurine Panini World Cup 2026. Schimburile de abțibilduri cu fotbaliști a cuprins întreaga planetă

Febra colecționării pentru Cupa Mondială are acea capacitate ciudată de a transforma o bucată lucioasă de hârtie în cel mai valoros lucru. Iar nebunia schimburilor e chiar mai mare decât cea a achiziționării de stickere.

Magazine speciale pentru schimburi de abțibilduri

BBC a realizat un reportaj într-un magazin de schimb de abțibilduri și a descoperit că e efectiv o adevărată isterie în jurul imaginilor cu jucătorii de la Cupa Mondială. „A fost o nebunie. Ajungi să faci lucruri nebunești, cum ar fi să conduci peste tot”, recunoaște Michelle, o mamă care participă alături de întreaga familie la completarea albumului Panini.

Cea mai lungă călătorie cu mașina pe care au făcut-o din casa lor din West Bromwich, în West Midlands, a fost până la Northampton, pentru a colecta 35 de abțibilduri: „Pur și simplu ne-a preluat viețile.” Peste tot pe planetă au loc întâlniri între colecționari pentru schimburi.

O altă modalitate de a ajuta colecționarii să își atingă obiectivul este prin intermediul grupurilor de pe rețelele de socializare, unde se stabilesc schimburi și se trimit apoi stickere prin poștă. Asta înseamnă costuri suplimentare, iar cei care fac schimburile trebuie să aibă încredere că cei implicați se țin de cuvânt.

Record mondial în Statele Unite

În Statele Unite, fenomenul abțibildurilor Panini a dus la stabilirea unui record Guinness, pe 12 iulie. E vorba despre cel mai mare schimb de stickere sportive în 8 ore (în mai multe locații). Un număr record de 4.446 de persoane au schimbat stickere Panini FIFA World Cup 2026™ în patru locații internaționale: Rockefeller Center din New York City, American Dream Mall din East Rutherford, NJ, FIFA Fan Festival™ de la Zócalo din Mexico City și Parque de las Niñas y los Niños din Zapopan, Jalisco.
Wendy Hernandez, în vârstă de 18 ani, din Union City, New Jersey, s-a numărat printre cei care au contribuit la doborârea recordului mondial Guinness pentru cel mai mare schimb de abțibilduri sportive între mai multe locații într-o perioadă de opt ore.

„N-am schimbat niciodată nimic în viața mea, așa că e ca și cum aș învăța cum să fac schimb și să vorbesc cu oamenii”, a spus ea.

Pentru o participantă începătoare, se descurca bine – 165 de schimburi de stickere oficiale Panini cu Cupa Mondială 2026!

Dar a fost greu să-l învingă pe Aayden Diaz, în vârstă de 12 ani, din Morristown, New Jersey. A ieșit după ce a adunat toate cele 980 de stickere, a relatat CBS News.

În România, un album plus toate cele 980 de stickere nelipite costă 1.300 de lei

Și în România există mii de colecționari și grupuri dedicate pe rețelele sociale. Pe Facebook, unul dintre cei care adună imaginile cu jucătorii de la Cupa Mondială a scos la vânzare albumul și toate cele 980 de abțibilduri, nelipite, și cere pe ele 1.300 de lei.

Peste 7.000 de oameni sunt înscriși în cel mai activ grup românesc de schimburi de abțibilduri și sunt publicate zeci de anunțuri zilnic. Pasionații se întâlnesc pentru a face schimburile, în același timp fiind organizate întâlniri la care participă sute de oameni pentru a încerca să-și completeze colecțiile.

Un șofer Uber acceptă să fie plătit cu figurine Panini World Cup 2026. Schimburile de abțibilduri cu fotbaliști a cuprins întreaga planetă

Colecții care pot fi achiziționate și de pe site-ul Ringier, distribuitor oficial în România al stickerelor Panini FIFA World Cup 2026.

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