Una dintre ipoteze este că realitățile paralele pot interfera între ele, deși acest fenomen rămâne dificil de dovedit practic. Schimbările esențiale se petrec în noi, nu în realitate.

Realitățile multiple ar putea influența lumea noastră fără ca noi să fim conștienți. Întrebarea e dacă aceste realități s-au contopit deja, având în vedere complexitatea și riscurile asociate.

Fizicianul britanic de origine sârbă Vlako Vedral este cunoscut pentru contribuțiile sale la teoria informației cuantice, mecanica cuantică și inseparabilitatea cuantică, A obținut licența în științe și doctoratul în filosofie de la Imperial College London.

Cercetător activ, profesorul Vedral are peste 500 de lucrări publicate pe o gamă largă de subiecte din fizica cuantică, inclusiv calculul cuantic, criptografia cuantică și termodinamica cuantică.

Ca recunoaștere a realizărilor sale academice, a fost onorat cu Premiul Wolfson pentru Merit în Cercetare al Societății Regale în 2007.

De-a lungul carierei sale, a deținut o serie de funcții academice, inclusiv lectorat și posturi de cititor la Imperial College London, profesor la Universitatea din Leeds și profesor invitaț la instituții din întreaga lume, inclusiv Viena, Singapore și Beijing.

Din 2009, Vedral este profesor de Știința Informației Cuantice în cadrul Departamentului de Fizică al Universității din Oxford.

Realitatea nu este ceea ce pare. De fapt, am putea să nu controlăm realitatea, ci realitatea să fie cea care ne modelează pe noi.

Aceasta este ideea centrală dezbătută într-un articol captivant despre fizica cuantică și teoria realităților alternative.

Teoria observatorului, popularizată de fizica cuantică, sugerează că particulele subatomice, precum fotonii sau electronii, pot exista în mai multe locuri simultan până când sunt observate.

Observarea acestora determină colapsul stării de superpoziție, particula fiind detectată într-o singură poziție definită Cu alte cuvinte, simplul act de a observa poate afecta realitatea.

Profesorul de fizică Vlatko Vedral povestește un episod personal din tinerețe pentru a ilustra complexitatea acestei teorii.

„Când eram adolescent, cântam într-o trupă rock și am avut șansa să susținem un concert important în orașul meu natal. Însă, din dorința de a impresiona publicul, am dat volumul la maximum, iar amplificatorul meu s-a stricat. În acel moment, mă întrebam: de ce eu, de ce în acest univers?”, povestește el.

Abia mai târziu, după ce a studiat fizica cuantică, a realizat că întrebarea era greșită. Universul în care totul a mers bine și a primit ovații există și el, iar realitatea respectivă ar putea influența, în moduri necunoscute, această realitate în care amplificatorul său s-a defectat.

Un exemplu mai simplu al acestei idei ar putea fi un foton care lovește o pereche de ochelari de soare. Fotonul poate fie să treacă prin lentilă și să genereze un impuls nervos în ochiul unui observator pe nume „Bob”, fie să fie reflectat și să nu producă nicio reacție.

Conform fizicii cuantice, cele două realități coexistă, dar „Bob” va conștientiza doar una dintre ele.

Când interacționăm cu lumea exterioară, schimbarea esențială nu are loc în realitate, ci în noi, explică Vedral.

În plus, evenimentele din alte realități ar putea influența această lume, chiar dacă nu suntem conștienți de ele.

Teoria sugerează că stările alternative pot interfera între ele, deși acest lucru este extrem de dificil de demonstrat practic.

Întrebarea rămâne: „Cum am ști dacă realitățile paralele au fuzionat deja?”. Dacă astfel de coliziuni au loc, oamenii ar putea nici măcar să nu fie conștienți de ele.

Poate că acest lucru este și mai bine, având în vedere complexitatea realităților multiple și riscurile inerente fiecărei posibilități.

Popular Mechanics este o revistă americană de știință și tehnologie fondată în 1902 de Henry Haven Windsor. Are 17,9 milioane de exemplare imprimate digital.

Printre persoanele notabile care au contribuit cu articole s-au numărat Guglielmo Marconi, Thomas Edison, Jules Verne, Winston Churchill, precum și președinți americani precum Teddy Roosevelt și Ronald Reagan.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE