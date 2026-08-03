Mintea întortocheată a lui Eli Roth dă viață unui personaj fără egal: vânzătorul de înghețată ale cărui delicii culinare declanșează o foame uriașă în copiii care le consumă. Cu fiecare cupă dulce, copiii cândva inocenți se transformă în ființe dubioase, cu privirea ațintită asupra adulților.

„Este ceva care inspiră foarte multă încredere la un vânzător de înghețată. Când vezi o mașină de înghețată, pur și simplu ai încredere în ea. Dar eu am văzut o mașină de înghețată și m-am gândit: «Ce-ar fi dacă această persoană ar vrea să otrăvească toți copiii?». Există acest contract social implicit că totul va fi bine atunci când cineva oprește cu o mașină de înghețată. Ce se întâmplă dacă cineva încalcă această regulă?”, a spus Eli Roth.

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Totul a pornit de la o idee încolțită în mintea sa în urmă cu mai bine de 20 de ani: „Pe atunci era pur și simplu un proiect mult prea mare, așa că a devenit una dintre acele idei pe care le-am pus pe raft pentru o lungă perioadă. Cu toate acestea, ideea nu mă lăsa să dorm noaptea. Era genul acela de concept căruia trebuie să-i acorzi mereu atenție, altfel te face să înnebunești. Este versiunea mea a legendei «Fluierașul din Hamelin», de la Frații Grimm. Întotdeauna mi-am dorit să fac un film ca «Păsările», al lui Alfred Hitchcock, o apocalipsă în toată regula. Dar cu copii.

Scopul meu a fost să creez cea mai tare seară la cinema pe care oamenii au avut-o în ultimii ani. Vreau ca ei să iasă din sală și să spună: «A fost cel mai distractiv horror pe care l-am văzut vreodată». Și exact asta urmează să primească”.

„Omul cu înghețata mortală” marchează primul lungmetraj al noii inițiative a lui Eli Roth, „The Horror Section”, o companie construită pentru fani, cu un model care le permite să participe la succesul ei.

Spre deosebire de alte proprietăți originale de horror, „Omul cu înghețata mortală” beneficiază deja de uriașa bază de fani a lui Eli Roth, nerăbdătoare să guste din acest proiect. Filmul este distribuit de Vertical Entertainment în premieră pe marile ecrane din 7 august 2026.

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