Primăria estimează o economie de 10 MWh pe noapte, echivalentă cu consumul zilnic al circa 2.000 de apartamente. Experții consultați de Libertatea spun că măsura poate ajuta sistemul energetic, dar indică un paradox: luminile sunt stinse după ora 0.00, deși intervalul critic de consum este între 20.00 și 23.00. Chiar și așa, reducerea consumului pe timpul nopții poate conta atât timp cât România are deficit și importă energie.

Măsura a fost dispusă din proprie inițiativă de municipalitatea din Iași după declararea stării de alertă în sectorul energetic.

Cum a fost în prima noapte în care s-a stins lumina

Prima „sesiune” cu sistemul de iluminat public închis în cea mai mare parte a orașului a fost în noaptea de duminică spre luni, 2 spre 3 august. Măsura a provocat numeroase reacții din partea ieșenilor.

Pe rețelele sociale, unii comentatori au contestat decizia primăriei în cheie „suveranistă”, primarul Chirica, președintele Nicușor Dan și instituțiile europene fiind țintele preferate ale nemulțumiților.

Alți comentatori au contestat oportunitatea invocând motive diferite: economia ar avantaja mai ales bugetul Primăriei, în timp ce, potrivit criticilor, crește riscul de infracționalitate și accidente rutiere.

„Această măsură este necesară din spirit de responsabilitate și nicidecum o «întoarcere la comunism», așa cum s-a comentat pe alocuri. Este simplu să nu-ți pese de nimic, să stai tolănit cu o bere în față și să privești cum totul în jurul tău se prăbușește. Țara nu este pe persoana fizică sau pe partid, țara este a copiilor noștri și trebuie să le-o predăm funcțională”, a scris primarul Chirica pe Facebook după avalanșa de comentarii critice.

Pe unele rețele sociale au apărut inclusiv clipuri video cu pretinse furturi favorizate de bezna din oraș, dar Libertatea nu a putut confirma în mod independent autenticitatea imaginilor.

Într-un alt clip, proprietarul unui spațiu comercial a povestit că, în timpul nopții, o persoană neidentificată a spart geamul și a dat foc salonului pe care îl administrează. „A profitat de faptul că a fost beznă și probabil se gândește că nu poate fi prins”, a scris proprietarul pe rețele sociale, postare care a atras numeroase comentarii negative față de măsura de închidere a sistemului de iluminat.

Pompierii au confirmat incidentul, focul fiind declanșat după ce prin geam a fost aruncat un recipient cu combustibil.

Odată ce sistemul de iluminat public a fost închis, după miezul nopții, principalele surse de lumină pe străzi și trotuare au rămas farurile autoturismelor, semafoarele trecute pe galben intermitent și reclamele luminoase ale comercianților. Unii ieșeni au apelat la lanternele telefoanelor pentru a se putea deplasa în siguranță pe trotuare.

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Ce spun specialiștii: vârful de consum este seara

Unul dintre specialiștii în energie contactați de Libertatea a catalogat măsura drept una „politică”, dar a subliniat că demersul poate fi justificat atât timp cât România nu are infrastructura necesară pentru a diminua fluxul energetic.

„O astfel de măsură poate fi justificată în contextul în care cel mai mare consum de electricitate al unei autorități publice este sistemul de iluminat public, dar mai mult nu am ce comenta”, a declarat Dumitru-Dorin Lucache, decanul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată de la Universitatea Tehnică din Iași (TUIAȘI).

Dumitru Chisăliță, președinte al Asociației Energia Inteligentă, a spus, de asemenea, că o astfel de măsură poate contribui la reducerea efectelor crizei energetice, dar nu în mod esențial. El a explicat că intervalul 20.00-23.00 este cel critic, în timp ce consumul din timpul nopții are o importanță mai redusă pentru echilibrarea sistemului.

„Elementul critic în momentul de față este consumul din intervalul 20.00 – 23.00. (…) O astfel de măsură contribuie, nu esențial, dar contribuie în ceea ce privește reducerea unei părți din consum sau degrevarea unei părți la nivel de sistem energetic în acel interval de timp stabilit”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, astfel de măsuri, dacă ar fi adoptate și de alte orașe, nu ar rezolva problema cu care se confruntă România, dar ar contribui la reducerea efectelor.

„Pe timp de noapte sunt folosite importuri de energie, iar în momentul în care reduci din acest consum, automat reduci niște surse, fie că vorbim din import, respectiv nu mai importăm atât de mult – ceea ce înseamnă costuri mai mici, dar înseamnă și pregătirea pentru o situație în care, să spunem, cererea va crește și mai mult în zonă, iar oferta va scădea și mai mult. E un exercițiu pentru acel moment, plus că disponibilizezi resurse”, a mai spus președintele Asociației Energia Inteligentă.

El a adăugat că actuala criză din sectorul energetic ar putea ține în jur de trei săptămâni. „Ceea ce economisești acum, te va ajuta peste două săptămâni”, a precizat Chisăliță, subliniind că cele mai importante economii sunt în vârful de consum, dar a adăugat că nu e „rea” nici măsura de economisire și în alte perioade de consum. „Atât timp cât importăm (pe timpul nopții, n.r.) și acolo este un deficit, deci cumva ne ajută, dar important este intervalul 20.00 – 23.00”, a conchis Dumitru Chisăliță.

Dumitru Chisăliță, președinte al Asociației Energia Inteligentă. Sursa foto: Agerpres

Cât timp va fi închis sistemul de iluminat public

Începând din 3 august, sistemul de iluminat public din Iași va fi închis în fiecare noapte, de la ora 0.00, până la încetarea stării de alertă, potrivit anunțului făcut de primarul Mihai Chirica.

„Am stabilit decizia de raționalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopții în municipiul Iași, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte”, a precizat primarul.

O astfel de economie ar echivala, potrivit unor estimări ale specialiștilor, cu consumul zilnic al 2.000 de apartamente. Printre excepții, acolo unde sistemul rămâne conectat, se numără curțile spitalelor, pasajele subterane și pietonale, alături de punctele centrale majore și zonele pietonale de interes din oraș.

„Odată cu reducerea fluxului de iluminat stradal pe timp de noapte, am solicitat mobilizare maximă din partea Poliției Locale, în strânsă colaborare cu Poliția Națională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele”, a mai spus primarul.

Primarul Chirica a anunțat intempestiv măsura

Decizia de a raționaliza energia electrică la Iași a fost anunțată de primarul Chirica în seara zilei de vineri, 31 iulie, la scurt timp după conferința de presă a lui Ilie Bolojan, în care premierul României a decretat starea de alertă în domeniul energetic.

Anterior, edilul-șef al Iașului a încercat să-i atragă atenția prim-ministrului prin o serie de declarații publice în contextul tensiunilor din interiorul filialei ieșene a PNL.

Astfel, în aceeași zi, Mihai Chirica i-a solicitat demisia lui Alexandru Muraru din fruntea organizației județene Iași și, în același timp, i-a cerut lui Bolojan să facă „ordine”. În caz contrar, primarul a susținut că va întreprinde el însuși măsuri în această direcție.

Nemulțumirea lui Mihai Chirica vine la capătul a mai multor luni de conflict intern în PNL și în momentul în care primarul a pierdut controlul majorității în Consiliul Local Iași: în premieră, consilierii locali ai PNL au decis să respecte un „consemn de vot” decis la nivelul conducerii PNL Iași în ceea ce privește modul de aprobare a hotărârilor în CL, în condițiile în care unele dintre proiecte respinse (sau amânate) erau susținute de Mihai Chirica.

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