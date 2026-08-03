„La 20 de ani credeam că trebuie să demonstrez. La 30 de ani credeam că trebuie să reușesc. Dar la 40 de ani am înțeles că, de fapt, trebuie doar să fiu eu.

Dacă citește această postare o femeie care are frumoasă vârstă de 20 sau 30 de ani, vreau să-i spun un singur lucru: nu te teme de anii care vin. Nu sunt un dușman. Sunt cel mai frumos dar pe care ți-l poate face viață.

Geanina Ilies (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Pentru mine, viață începe parcă cu adevărat la 40 de ani.

De ce? Pentru că maturitatea m-a învățat că nu trebuie să am toate răspunsurile. Experiențele m-au făcut mai înțeleaptă. Vulnerabilitățile m-au făcut mai autentică. Momentele grele mi-au arătat cât de puternică sunt, iar cele frumoase m-au învățat să le prețuiesc cu adevărat.

La 40 de ani nu mai alerg după validare. Aleg liniștea. Nu mai încerc să fiu pe placul tuturor. Aleg oamenii care mă văd și mă iubesc exact așa cum sunt. Nu-mi mai ascund cicatricile, pentru că ele spun povestea femeii care am devenit.

Am înțeles că frumusețea nu stă în perfecțiune, ci în felul în care zâmbeșți după ce ai plâns, în curajul de a o lua de la capăt și în încrederea că meriți tot ce este frumos.

Astăzi mă simt mai frumoasă decât am fost vreodată. Nu pentru că timpul s-a oprit, ci pentru că am învățat să mă iubesc. Iar o femeie care se iubește pe ea însăși luminează altfel.

Așa că, dragă femeie care încă nu ai 30, 40 sau 50 de ani, nu te grăbi să creșți și nici să te temi de riduri. Fiecare an îți va lua câte ceva, dar îți va oferi infinit mai mult: curaj, înțelepciune, libertate și puterea de a-ți trăi viață după propriile reguli.

Iar când vei ajunge la 40 de ani, sper să privești în oglindă și să spui, la fel că mine: “Nu am pierdut tinerețea. Mi-am găsit, în sfârșit, adevărată versiune”, a transmis Geanina Ilieș pe contul de socializare.

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