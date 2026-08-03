Secretul emisferelor: înțelegerea climei globale

Pentru a avea parte de temperaturi estivale pe tot parcursul celor 12 luni, primul pas este să profiți de inversarea anotimpurilor între Emisfera Nordică și cea Sudică, precum și de stabilitatea termică din zona tropicală.

Atunci când în Europa frigul și zăpada pun stăpânire pe peisaj, în Emisfera Sudică — din America de Sud și sudul Africii până în Australia — este plin sezon estival.

În paralel, regiunile ecuatoriale și tropicale din Asia de Sud-Est, Caraibe sau Oceanul Indian mențin temperaturi de peste 28-30°C pe tot parcursul anului, oferind refugii ideale când pe continentul european este iarnă.

Calendarul anual al soarelui: unde mergi în fiecare trimestru al anului

Organizarea unui an plin de soare necesită împărțirea călătoriilor în patru etape strategice, adaptate sezoanelor climatice globale.

Noiembrie – Februarie:

Aceasta este perioada în care Europa suferă cel mai mult din cauza lipsei de lumină și a frigului. Pentru a menține atmosfera de vară, destinațiile ideale se află în Asia de Sud-Est (Thailanda, Vietnam, Filipine), unde sezonul uscat aduce ape calde și cer senin.

Pentru bugete mai reduse și zboruri mai scurte, Insulele Canare (Tenerife, Gran Canaria) oferă o „veșnică primăvară” de 22-25°C, în timp ce Egiptul sau Emiratele Arabe Unite garantează zile însorite de plajă la doar câteva ore de zbor.

Martie – Mai:

În timp ce Europa abia începe să se dezghețe, Africa de Nord (Maroc, Tunisia) și Orientul Mijlociu (Iordania, Oman) oferă temperaturi perfecte pentru plajă și explorare, fără căldura sufocantă a verii.

Tot în această perioadă, insulele din Marea Caraibelor sau America Centrală oferă condiții climatice excelente înainte de începerea sezonului ploios.

Iunie – August:

În lunile de vară ale Emisferei Nordice, nu este nevoie să călătorești la capătul lumii. Bazinul Mării Mediterane devine paradisul estival absolut.

Coastele Spaniei, Italiei, Greciei, Turciei sau insulele mediteraneene pun la dispoziție tot ce este necesar pentru o vacanță perfectă de plajă. Pentru cei care vor să evite canicula extremă din sud, coasta atlantică a Portugaliei sau nordul Spaniei oferă o vară blândă și plăcută.

Septembrie – Octombrie:

Toamna europeană poate fi amânată cu succes prin alegerea destinațiilor din sudul extrem al continentului. Insulele din sudul Greciei (Creta, Rodos), Cipru, Sicilia sau regiunea elenă Andaluzia își păstrează apa mării caldă și temperaturile de peste 26-28°C până târziu în luna octombrie.

În plus, această perioadă numită de industrie shoulder season vine cu prețuri substanțial reduse la cazări și zboruri, alături de plaje mult mai libere.

Strategia de planificare: zile libere, flexibilitate și munca hibridă

Pentru a transforma acest plan într-o realitate sustenabilă, este nevoie de o gestionare atentă a resurselor. O metodă eficientă este conectarea zilelor de concediu de odihnă cu sărbătorile legale de peste an, creând punți de vacanță ce dublează perioada efectivă de relaxare.

Totodată, extinderea sistemelor de muncă la distanță sau hibrid le permite multor angajați să îmbine zilele de lucru cu cele de odihnă prin concepte de tip workation.

Lucrul de pe o terasă însorită din Europa de Sud sau dintr-o destinație exotică pe parcursul săptămânii, urmat de weekenduri petrecute pe plajă, este formula prin care mii de călători reușesc să transforme un an obișnuit într-o vară continuă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Viva.ro
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Cum s-au relaxat Baiaram și soția, supranumită „prințesa războinică”, înainte de „dubla” cu KuPS
GSP.RO
Cum s-au relaxat Baiaram și soția, supranumită „prințesa războinică”, înainte de „dubla” cu KuPS
Elisabeta Lipă s-a întors în România și l-a invocat pe Ilie Bolojan
GSP.RO
Elisabeta Lipă s-a întors în România și l-a invocat pe Ilie Bolojan
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
România atacă Spania pe migrație. De la victima Austriei la acuzator. Care este miza din spatele scandalului
Adevarul.ro
România atacă Spania pe migrație. De la victima Austriei la acuzator. Care este miza din spatele scandalului
Lovitura lui Gigi Becali: „Îl ia la FCSB pe omul lui Mihai Rotaru. E foarte bun!” Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitura lui Gigi Becali: „Îl ia la FCSB pe omul lui Mihai Rotaru. E foarte bun!” Exclusiv
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
ObservatorNews.ro
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
GSP.ro
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Parteneri
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Mediafax.ro
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Redactia.ro
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
O magazie a fost cuprinsă de foc pe plaja Zoom, din Constanța! Ce se întâmplă la fața locului, în aceste momente
KanalD.ro
O magazie a fost cuprinsă de foc pe plaja Zoom, din Constanța! Ce se întâmplă la fața locului, în aceste momente

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Lovitură de teatru: KuPS – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite partida
Fanatik.ro
Lovitură de teatru: KuPS – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite partida
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa
Spotmedia.ro
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa