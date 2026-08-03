Bancnotele 20 și 50 de euro sunt cele mai utilizate

După aderarea Bulgariei la zona euro, la 1 ianuarie 2026, turiștii români pot folosi aceeași monedă atât în Grecia, cât și în Bulgaria. Eliminarea necesității schimbului din lei în leva bulgărească simplifică vacanța, însă impune o atenție sporită atunci când se efectuează plăți în numerar, mai ales în perioada aglomerată a sezonului de vară.

De la începutul anului 2026, Tavex România a identificat 20 de bancnote euro contrafăcute, cu o valoare nominală totală de 1.910 euro, în timp ce datele din Bulgaria indică mai puține cazuri, dar cu bancnote de valori mai mari. Este vorba despre bancnote false de 50 de euro puse în circulație în stațiunile turistice din țara vecină.

„Datele nu indică faptul că Bulgaria a devenit o destinație mai riscantă pentru plățile în numerar după adoptarea monedei euro. Observăm mai puține bancnote contrafăcute, însă valoarea lor medie este mai mare. Acest lucru înseamnă că oamenii nu ar trebui să fie atenți doar la bancnotele de 20 și 50 de euro, cele mai utilizate, ci și la cupiurile cu valori mai mari ”, a declarat Victor Dima, Manager de Trezorerie la Tavex România.

Cele mai frecvente indicii ale unui fals

Observațiile specialiștilor companiei în domeniul schimbului valutar arată că multe dintre bancnotele contrafăcute nu sunt falsuri sofisticate. Cele mai frecvente indicii ale unui fals sunt hârtia obișnuită, filigranul lipsă sau reprodus incorect, hologramele aplicate superficial, lipsa unor elemente de siguranță și reacția necorespunzătoare la lumina ultravioletă.

Șase dintre bancnotele identificate în România aveau chiar inscripțiile „COPY” sau „PROP COPY”, ceea ce arată că multe dintre pierderi ar putea fi evitate printr-o verificare rapidă a bancnotei imediat după primirea acesteia.

„În timpul verii, plățile sunt efectuate mai rapid, zonele turistice sunt aglomerate, iar oamenii verifică rareori restul pe care îl primesc. Nu este nevoie să fii expert pentru a identifica multe dintre bancnotele contrafăcute. În doar câteva secunde, acestea pot fi verificate prin atingerea hârtiei, privirea bancnotei în lumină și înclinarea ei pentru a observa elementele de siguranță”, a adăugat acesta.

Cum verifici rapid dacă o bancnotă este contrafăcută

  • 1. Verificați textura hârtiei – O bancnotă euro autentică este realizată din hârtie din fibre de bumbac, care are o textură fermă și ușor aspră, nu netedă, precum hârtia obișnuită. Imaginea principală, inscripțiile, valoarea nominală și liniile scurte de pe margini trebuie să fie imprimate în relief și să poată fi simțite la atingere.
  • 2. Verificați filigranul – Țineți bancnota în lumină. Ar trebui să apară treceri line între zonele luminoase și cele întunecate, precum și imaginea și valoarea nominală a bancnotei. Bancnotele din seria Europa includ și portretul Europei, personaj din mitologia greacă. Filigranul este integrat în hârtie și nu imprimat pe suprafața acesteia.
  • 3. Verificați firul de siguranță – Privită în lumină, bancnota trebuie să prezinte un fir întunecat încorporat în hârtie, pe care se disting simbolul euro și valoarea nominală. Firul nu trebuie să pară imprimat sau lipit pe suprafața bancnotei.
  • 4. Înclinați bancnota și observați holograma – La o bancnotă autentică, imaginile din banda holografică își schimbă aspectul atunci când bancnota este înclinată. În funcție de cupiură, holograma poate afișa portretul Europei, o fereastră transparentă, un element arhitectural, simbolul euro și valoarea bancnotei. O hologramă fixă sau lipită este un semnal clar de alarmă.
  • 5. Observați cifra care își schimbă culoarea – La bancnotele din seria Europa, cifra lucioasă din colțul din stânga jos își schimbă culoarea din verde smarald în albastru închis atunci când bancnota este înclinată. În același timp, un efect luminos pare să se deplaseze în sus și în jos pe suprafața cifrei. În cazul bancnotelor contrafăcute, acest efect este de regulă doar imitat și nu se modifică dinamic atunci când bancnota este mișcată.

„Cea mai sigură metodă de prevenție începe înainte de plecarea în călătorie. Valuta ar trebui cumpărată doar de la bănci sau case de schimb valutar autorizate. Turiștii ar trebui să își verifice imediat restul primit și să folosească bancnote cu valori mai mici pentru cheltuielile de zi cu zi. Plățile cu cardul sunt disponibile în majoritatea locațiilor, însă este util ca turiștii să aibă asupra lor și numerar atunci când plătesc la mici comercianți, în piețe, parcări sau în alte zone turistice”, a concluzionat Victor Dima.

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