„Depresia mea a fost legată și de fostul management, de faptul că munceam mult și nu câștigam pe măsura efortului depus. Aveam probleme de sănătate din cauza stresului, a deplasărilor, a răcelilor pe care nu apucam să le tratez și din cauza relației în care mă aflam atunci, care nu mă făcea fericită. Toate astea au dus la o depresie care a durat un an.

Am urmat tratament antidepresiv și am făcut șapte luni de terapie, iar acum – mulțumesc lui Dumnezeu! – sunt bine, am reușit să depășesc acel moment. Le recomand celor care trec prin astfel de momente să apeleze la medicul specialist”, a explicat cântăreața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cei care au susținut-o în perioada grea, dar și în cele mai dificile momente din viață au fost părinții ei. „Provin dintr-o familie modestă, din Suceava. Părinții mei sunt mai presus de orice și oricine. Întotdeauna m-au susținut și au făcut eforturi importante pentru a-mi oferi tot ce am avut nevoie, m-au lăsat mereu să fac ceea ce simt și ceea ce mă face fericită.

Consider că nu există iubire mai pură decât cea dintre părinți și copii. Am o legătură foarte, foarte specială cu mama, cu care am dormit până la 19 ani și cu care încă dorm ori de câte ori mă vizitează”, a mai explicat ea.

Otilia Bilionera e artistă de ani buni. În afară de cariera în muzică ea a mai participat la diferite show-uri. Cel mai recent a fost „Survivor România”, la care a fost eliminată din cauza problemelor medicale.

GSP.RO Cu cine a fost surprinsă presupusa amantă a lui Vladimir Putin, în plin război! Imaginile cu Alina Kabaeva au ajuns pe internet - FOTO

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Boala misterioasă care face ravagii printre copii a ajuns în România. Netratată, în câteva zile poate duce la deces

HOROSCOP Horoscop 26 aprilie 2022. Peștii sunt un fel de vedetă, pe oriunde s-ar duce, și din acest motiv trebuie să se prezinte onorabil

Știrileprotv.ro Misterioasa hepatită care afectează grav copiii a ajuns și în România. Un minor a murit și mulți au nevoie de transplant de ficat

Orangesport.ro Buncărul lui Vladimir Putin a fost descoperit de serviciile secrete. Lovitură de teatru. Preşedintele Rusiei se teme acum pentru viaţa sa

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu