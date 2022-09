La scurt timp după ce s-a despărțit de logodnicul ei, Otilia Bilionera este îndrăgostită. Cântăreața a început o nouă poveste de dragoste cu un turc pe care l-a cunoscut la un concert. Bărbatul este dispus să facă orice pentru ea și și-a tatuat numele ei pe mână.

„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. (…) E turc. (…) Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic (n.r. – ca vârstă). (…) Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a dezvăluit Otilia Bilonera în cadrul unui podcast.

Iubitul Otiliei Bilionera este mai mic decât ea, însă asta nu reprezintă o problemă pentru fosta concurentă de la „Survivor România”. Bărbatul de origine turcă deține o plajă, unde cântăreața a avut un concert. „El are o plajă, am avut un concert la el, așa ne-am cunoscut”, a mai spus Otilia.

Otilia Bilionera s-a despărțit de iubitul arab, după 4 ani de relație

Fosta concurentă de la „Survivor România” nu a suferit în urma despărțirii și declara că se simte foarte bine singură. Otilia Bilionera era logodită cu bărbatul de origine arabă, însă relația s-a încheiat după 4 ani.

„Sentimental sunt bine, sunt liberă ca pasărea cerului. M-am despărțit de fostul meu logodnic cu care am stat 4 ani, dar acum sunt liberă. Asta este ceea ce mi-am dorit, pentru că eu, de la 22 de ani, tot am fost într-o continuă relație: ba de 2 ani, ba de 3 ani, ba de 4 ani. Eu nu am reușit niciodată să mă distrez, gen să simt că sunt liberă, că pot să fac ce vreau, să mă duc la club să stau până la 6 dimineața. Acum vreau să simt această libertate, de aceea sunt foarte fericită. Sper să știu cum să folosesc această libertate, problema este să nu dau în alte belele”, declara pentru Impact.ro Otilia Bilionera.

