Ajuns la 71 de ani, Ovidiu Lipan Țăndărică spune cu mâna pe suflet că nu are niciun regret și că a reușit să facă tot ce și-a dorit până la această vârstă. Pentru celebrul cântăreț și compozitor, vârsta este doar un număr, pentru că energia lui este molipsitoare, iar pofta de viață este foarte mare.

„Noi ne-am născut ca să ne trăim viața, nu să murim deștepți”

„Sincer să fiu, vârsta mea biologică nu are nicio legătură cu energia și cu dorința de a realiza lucruri pozitive. Noi ne-am născut ca să ne trăim viața, nu să murim deștepți. Trebuie să ne cuplăm la tot ce înseamnă universal și să învățăm să trăim toate momentele bulversante. După pandemie și tot ce se întâmplă în lume, în ultimii ani, există totuși liniște în România. Suntem un popor muncitor și vrem să facem lucruri bune, avem demnitate și coloană vertebrală.”

Și a continuat: „Mă rog în fiecare zi pentru milostenia Domnului. Este frumos să ai speranță, să fii optimist, dar e bine să-l lași pe Dumnezeu să participe la ce ți-ai propus. Că de aici vin și depresiile. Noi trăim într-o viteză enormă, stabilitatea este foarte fragilă și asta induce stări depresive. Mai ales la generația nouă, unde nu se investește în cultură și în lucruri care ar ridica nivelul de trai. Eu visez să fiu sănătos”.

„Când eram tânăr, nu știam deloc să umblu cu banii, cum îi primeam, așa se duceau”

Artistul mărturisește că a fost o fire rebelă și nu știa cum să își gestioneze câștigurile la începutul carierei sale. De asemenea, Ovidiu Lipan Țăndărică spune că a avut o copilărie frumoaă și nu a simțit deloc constrângeri până în anul 1977.

„Când eram tânăr, nu știam deloc să umblu cu banii, cum îi primeam, așa se duceau. Am fost un rebel și am cântat în formația Roșu și Negru de copil. Pe vremea aceea eram cuplați planetar la tot ce se întâmpla în perioada flower power.

Până în 77 am avut o copilărie extraordinară, nu am simțit constrângeri. În adolescență cântam 3 luni jumătate la mare. Asta până în 74, 75 când a scos Phoenix albumul Cantafabule și am început să umplem stadioane. Cred că asta e harul meu de Vărsător, să creez o energie pozitivă peste tot.”

„Să fie clar, noi nu am fi plecat niciodată din țară dacă ni s-ar fi dat vize”

În cadrul interviului pentru Fanatik, Ovidiu Lipan Țăndărică a povestit și despre fuga sa în Germania alături de trupa Phoenix.

„Am avut o viață tumultuoasă artistică, dar, revenind în România, am început să compun. În Germania am trăit ca într-o închisoare spirituală. Să fie clar, noi nu am fi plecat niciodată din țară dacă ni s-ar fi dat vize.

Dar așa a trebuit să ne riscăm viața și să fim unii dintre primii disidenți. Nu mă așteptam să-mi mai văd țara, părinții și bunicii muriseră. Când m-am întors, nu mai aveau nici cruci la morminte. Trecuseră 23 de ani petrecuți în Germania.”

De aproximativ 20 de ani, Ovidiu Lipan Țăndărică trăiește o poveste de dragoste discretă și își ține partenera ascunsă de ochii curioșilor. Întrebat care sunt cele mai importante calități ale jumătății sale, artistul a răspuns:

„Echilibrul este cea mai importantă calitate, de asta avem nevoie toți. Și este lângă mine atunci când mi-e greu. Este foarte necesar să ai pe cineva pentru tine. Eu nu am familia lângă mine de mulți ani, dar sunt un tip stabil. Soarta și viața m-au dus spre niște schimbări”.

Cine e și cu ce se ocupă partenera lui Ovidiu Lipan Țăndărică

Ovidiu Lipan Țăndărică a fost căsătorit cu o nemţoaică, pe nume Sabina, care i-a dăruit un fiu, Alexander, dar mariajul lor nu a ţinut. Au divorţat şi au rămas în relații bune de dragul băiatului. De 20 de ani, Țăndărică se iubește cu o avocată.

Într-un interviu mai vechi, pentru Click, el dezvăluia cum și-a întâlnit iubita. „Ne-am cunoscut în urmă cu aproape 18 ani, la Muzeul Ţăranului Român. Ea venise pentru mărţişoare, iar eu eram acolo. Când am văzut-o cât e de frumoasă, n-am lăsat-o să meargă mai departe”, a spus Ţăndărică.

Și a continuat: „E o persoană absolut deosebită, un om cald şi prietenos. Da, putem spune că relaţia noastră a ajuns la majorat. Avem aproape 18 ani de când suntem împreună. Am o singură femeie pe care o apreciez şi căreia îi sunt statornic. Îi place muzica clasică, e o femeie cultă, a studiat la Paris, cunoaşte câteva limbi străine. Dragostea noastră e foarte puternică. Avem o legătură de suflet specială, mai importantă decât dragostea fizică”.

