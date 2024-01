Anul 2024 a început într-un mod diferit pentru Ozana Barabancea. Artista nu a urcat pe scenă, la concert, nu a avut spectacole așa cum se întâmplă pentru majoritatea cântăreților în noaptea dintre ani. Ea a preferat să meargă la o mănăstire din nordul Moldovei, în Piatra Neamț.

Trei zile a petrecut acolo. În noaptea dintre ani s-a aflat în biserică, unde a asistat la slujbă. Invitată la matinalul de la Antena Stars, Ozana Barabancea a povestit: „Nici nu poate să fie numit Revelion. Trecerea dintre ani am petrecut-o la o mănăstire, trei zile și a fost foarte frumos.

Foarte puternic. M-am încărcat și mi-am luat doza de credință pentru încă trei luni. Se face slujbă și este foarte frumos. Este o mănăstire undeva în nordul Moldovei, în Piatra Neamț, ascunsă în munți. Am fost singură”, a declarat Ozana Barabancea, conform spynews.ro.

Deși a fost singură, nici prietenii și nici cei doi copii ai ei nu au însoțit-o, Ozana Barabancea s-a bucurat de timpul petrecut la mănăstire, unde a avut parte și de o surpriză. Ea a primit propunerea de a cânta la mănăstire, de la părintele stareț, chiar de 1 ianuarie.

Artista a acceptat propunerea și a organizat un moment artistic pentru persoanele de la mănăstire. „Am cântat pe 1 ianuarie. M-a pus părintele stareț să cânt, nu m-am așteptat. Am cântat piesele patriotice, am cântat despre Eminescu, am cântat smerenia, piesa mea, și am mai cântat despre Ștefan cel Mare”, a mai declarat artista.

Ozana Barabancea se gândește să renunțe la viața în București și vrea să se mute la țară: „Eu caut liniștea și verdeața"

În vârstă de 54 de ani, Ozana Barabancea e preocupată de cariera ei, se împarte între proiectele ei muzicale și rolul de jurat în emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Recent, ea a anunțat unele planuri, vrea să renunțe la traiul în București și să se mute la țară.

Momentan, ea nu poate face acest pas, spune că nu are bani să își cumpere o proprietate. „Aș vrea să mă mut undeva la țară, dar nu am strâns bani pentru treaba asta. Aș vrea să se întâmple o minune, să se întâmple ceva, să mă împingă cineva de la spate. Eu caut liniștea și verdeața”, a mărturisit vedeta la Antena Stars, conform spynews.ro.

În privința timpului ei liber, Ozana Barabancea a dezvăluit în același interviu că vrea să viziteze cât mai multe zone din România. „Nu mai vreau să călătoresc în afara României, vreau să iau România metru cu metru, kilometru cu kilometru, să mă duc să mă împrietenesc cu toți românii și să vizitez.

Vreau să merg în peșteră, vreau să vizitez sud-vestul țării, vreau să văd cazanele Dunării, vreau să văd Maramureș… vreau să văd România”, a mai precizat ea.

