Ozana Barabancea, acuzată că a devenit de nerecunoscut. „Botox sau Photoshop? Ce diferență între față și corp!”

Cele mai recente fotografii cu Ozana Barabancea din mediul online au creat o mare controversă. În secțiunea de comentarii, oamenii au acuzat-o că a devenit de nerecunoscut pentru că ar fi folosit prea mult Photoshop. „Parcă sunteți figurina de ceară de la Madame Tussauds” – a scris un internaut.

„E faceUP. Întotdeauna admir o femeie care e fericită în pielea ei și nu se ascunde după filtre…”

„Ați slăbit într-adevăr, dar discrepanța între față și corp e ceva de speriat! Ori e prea mult Photoshop, ori machiajul e ceva de speriat. Nu e cu hate.”

„Am crezut că este păpușă de ceară.”

„Botox sau Photoshop?”

„Mamă, cât de editată e fața!”.

„Ce diferență între față și corp! Prea multe filtre la față!”

Recent, Ozana Barabancea a anunțat că a slăbit 24 de kilograme în 3 luni. „M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!(…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă!

Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare! (…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: «Hai Ozana că poți!».

Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, este mesajul transmis de Ozana Barabancea în mediul online.

