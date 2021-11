Cei doi copii ai Ozanei Barabancea au moștenit pasiunea pentru muzică de la mama lor. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a urcat pe aceeași scenă cu fiica ei, Gloria, ea fiind în rolul de dirijor, iar tânăra acompania orchestra la pian. Invitată într-o emisiune TV, vedeta a izbucnit în lacrimi în clipa în care a revăzut momentul de la spectacol.

Ozana Barabancea a mai bifat o bucurie în viața ei, iar în vara acestui an a susținut un recital alături de ambii copii, Andrew și Gloria. Artista a visat mult la aceste momente, iar visul ei a devenit realitate, motiv pentru care îi este recunoscătoare lui Dumnezeu.

„E normal să mă emoționez pentru că am visat acest moment de ani de zile și chiar îi spuneam verișoarei mele că îmi doresc atât de mult s-o dirijez pe Gloria. (…) Dumnezeu mi-a ascultat ruga și am dirijat-o pe Gloria. Astă-vară am avut un concert în care am susținut un recital și cu Gloria și cu Andrew. (…) Sunt foarte fericită”, a dezvăluit Ozana Barabancea, la Antena Stars.

Ozana Barabancea are trei mastere în muzică

La 51 de ani, jurata de la „Te cunosc de undeva” a terminat cel de-al treilea master în muzică și este extrem de mândră că a reușit să facă asta. Ozana Barabancea a învățat cot la cot cu fiul ei, Andrew, care urmează aceeași carieră ca mama lui.

„Copiii mei au fost îndrumați să urmeze acest drum, pentru că au toate datele native necesare, cât și sfaturile mele. Pentru viitorul apropiat pregătim un concert unde eu voi dirija orchestra și Gloria va fi solistă. Și Andrew face parte din acest proiect, el acompaniindu-mă pe mine în cadrul orchestrei, când eu voi cânta vocal”, spunea vedeta despre copiii săi în vară.

