Ozana Barabancea a luat decizia în anul 2017 să se opereze la stomac, pentru că își dorea foarte mult să scape de kilogramele în plus. Cu ajutorul dietei ea a slăbit 12 kilograme, apoi a luat decizia a face micșorare de stomac.

„Mi-a fost un pic frică de această operație am făcut-o cu binecuvântarea duhovnicului meu, pe 20 iunie 2017, la domnul Rubin Munteanu. Mi-a dat o nouă șansă, eu nu am vrut neapărat să arăt bine. Eram foarte grasă, de la 128 am ajuns la 116 și la 114 am ajuns pe masa de operație. Reușisem să slăbesc cu dietă de la 128 la 116. M-am dus efectiv și m-am operat”, a povestit Ozana Barabancea la EGO Life despre cum a reușit să dea jos mai bine de 40 de kilograme.

„Prima dată mi-am tăiat stomacul, am slăbit 45 de kilograme”

În pandemie, jurata de la „Te cunosc de undeva” a luat câteva kilograme în plus, motiv pentru care a mers la medic și a făcut o altă intervenție. De data aceasta, Ozana Barabancea a ales să i se pună un inel gastric.

„Am reușit să slăbesc, unii zic că prea mult, dar eu mă simțeam foarte bine, dar pandemia mi-a făcut felul. M-a bulversat și am început să mă îngraș. Și iar m-am dus la domnul doctor și mi-a pus inel. Prima dată mi-am tăiat stomacul, am slăbit 45 de kilograme, eram wow, făceam și sport, arătam bine.

Acum lumea îmi spune că e un pic mai bine, eram mult prea slabă. Eu nu mi-am dat seama. După prima operație nu puteam să mai cânt așa de bine, dar după ce mi-a pus inelul am renăscut vocal. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. După o săptămână am reușit să cânt așa cum cântam înainte de operația de micșorare a stomacului. S-a întâmplat o minune”, a dezvăluit artista, pentru sursa mai sus menționată.

Ozana Barabancea a mărturisit că după prima operație a avut ceva probleme cu vocea, însă după ce a suferit și cea de-a doua intervenție, ea și-a revenit complet.

