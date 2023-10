În vârstă de 54 de ani, Ozana Barabancea e preocupată de cariera ei, se împarte între proiectele ei muzicale și rolul de jurat în emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Acum, ea anunță unele planuri de viitor, vrea să renunțe la traiul în București și să se mute la țară.

Ozana Barabancea: „Nu am strâns bani pentru treaba asta.”

Momentan, ea nu poate face acest pas, spune că nu are bani să își cumpere o proprietate. „Aș vrea să mă mut undeva la țară, dar nu am strâns bani pentru treaba asta. Aș vrea să se întâmple o minune, să se întâmple ceva, să mă împingă cineva de la spate. Eu caut liniștea și verdeața”, a mărturisit vedeta la Antena Stars, conform spynews.ro.

În privința timpului ei liber, Ozana Barabancea a dezvăluit în același interviu că vrea să viziteze cât mai multe zone din România. „Nu mai vreau să călătoresc în afara României, vreau să iau România metru cu metru, kilometru cu kilometru, să mă duc să mă împrietenesc cu toți românii și să vizitez.

Vreau să merg în peșteră, vreau să vizitez sud-vestul țării, vreau să văd cazanele Dunării, vreau să văd Maramureș… vreau să văd România”, a mai precizat ea.

Ozana Barabancea deține propria firmă

Anul trecut, când a împlinit 52 de ani, Ozana Barabancea și-a sărbătorit ziua de naștere pe scenă. De ziua ei, soprana a reușit lanseze videoclipul unei melodii patriotice, pe care a filmat-o pe un vârf de munte în Prahova. Tot de ziua ei de naștere i-au ieșit și actele pentru o firmă de evenimente.

„De ziua mea mi-au ieșit actele pentru o firmă nouă. Concept Simfonic Internațional se cheamă firma. De ziua mea am cântat, am avut un eveniment undeva în țară”, a declarat Ozana Barabancea, potrivit Fanatik, acum un an.

„Cea mai frumoasă aniversare a mea a fost la 40 de ani. Dar nu mă plâng. Pentru mine, trecerea timpului este prilej de întinerire. Am decis să fac publice 8 piese patriotice. La vârsta mea este o temă justificată și credibilă.

Plus că vreau să dau un exemplu de respect și bună cuviință față de istoria țării mele. Tineretul învață si din muzică, nu doar din modă. Tinerii si publicul în general sunt foarte receptivi. Am avut reacții foarte frumoase după prima piesă lansată de ziua mea”, a mai declarat soprana la vremea respectivă.