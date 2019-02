La începutul acestei luni, Sharon a dezvăluit că Ozzy a fost internat în spital după ce s-a îmbolnăvit de gripă. A avut ”complicaţii”, a spus ea, iar medicii l-au sfătuit să meargă la spital. Ulterior, starea de sănătate a lui Ozzy Osbourne s-a înrăutățit, iar starul rock s-a aflat la terapie intensivă.

În aceste condiții, fostul component al formaţiei Black Sabbath, inclus în Rock and Roll Hall of Fame, a fost nevoit să îşi amâne concertele din cadrul turneului ”No More Tours 2”, la recomandarea medicilor.

Astfel, spectacolele pe care Ozzy le avea programate în Australia, Noua Zeelandă şi Japonia au fost anulate, se arată într-un mesaj publicat marţi dimineaţă pe Twitter. Vedeta heavy metal urma să cânte în luna martie la Sydney, Melbourne, Christchurch, Auckland şi Chiba.

„Ozzy a dezvoltat recent pneumonie; a fost o perioadă în spital. A trecut de ce a fost mai rău. Medicii l-au sfătuit să stea acasă timp de şase săptămâni pentru a se recupera”, se arată într-un citat conţinut de mesajul publicat pe contul muzicianului în vârstă de 70 de ani, atribuit soţiei sale, Sharon.

Ozzy Osbourne s-a îmbolnăvit de gripă şi a fost diagnosticat cu infecţie acută a căilor respiratorii superioare, conform unui comunicat publicat la data de 29 ianuarie pe site-ul său.

Medicii s-au temut că infecţia ar putea evolua în ceva și mai grav, dacă artistul şi-ar fi continuat turneul, se menţionează în document, citat de Agerpres.

Anul trecut, în octombrie, celebrul rocker britanic a fost operat la mâna dreaptă din cauza unei infecţii. Și atunci, a fost nevoit să-și anuleze un concert.

Ozzy Osbourne – scurtă biografie

Ozzy Osbourne, supranumit ”Prinţul Întunericului”, a fost solist vocal al formaţiei heavy metal Black Sabbath, grup căruia i-a pus bazele în 1969 alături de chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi bateristul Bill Ward.

De-a lungul carierei solo, Osbourne a lansat 11 albume, primul fiind „Blizzard Of Ozz”, apărut în 1980.

Discurile Black Sabbath cu vocea muzicianului născut în Birmingham, dar şi albumele sale solo s-au vândut în peste 100 de milioane de exemplare.

Ozzy este căsătorit cu Sharon, din 1982, şi au împreună trei copii: Aimee, Jack şi Kelly.

Citește și… Reacția lui Darius Vâlcov după ce a fost acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. „Răspunsul meu este simplu: exclus!'