Pandemia era să-l lase fără licență pe actorul Ștefan Iancu din serialul ”Vlad”

Implicat în tot felul de proiecte artistice încă de când avea 4 ani, Ștefan Iancu a fost la un pas să nu poată deveni actor cu acte în regulă.

Pandemia l-a prins pe actorul din serialul ”Vlad” în ultimul an de studiu la UNATC, în timp ce se pregătea pentru lucrarea de licență. Dat fiind faptul că UNATC nu este o facultate la care se pot susține examenele în fața unui laptop, Ștefan a avut nevoie de multe semnături și acorduri pentru a-și putea evalua spectacolele făcute în cei trei ani de studiu.

”Am absolvit chiar acum, în pandemie. Am fost unul dintre studenții pandemici ca să zic așa. A fost mai complicat, că știi cum e la facultate, dacă nu ai apucat să dai examen, a venit pandemia și te-a încurcat un pic. Până la urmă, am scos-o la capăt și am terminat”, a declarat Ștefan pentru Libertatea.

Dacă până acum avea în plan ca la terminarea facultății să se îndrepte spre master, în momentul de față tânărul spune că vrea să aștepte ca lucrurile să revină la normal, să scăpăm de restricțiile impuse de criza sanitară și apoi se gândește să se reîntoarcă la școală.

”După ce mi-am dat și examenul de licență aveam posibilitatea să dau la master, dar am luat o pauză și o să mă gândesc mai încolo dacă vreau sau nu să continui cu masterul”, spune el.

Eu fiind la o facultate cu profil vocațional, în care noi trebuie să vorbim și să interacționăm, a fost un pic dificil. Am avut noroc pentru că am fost într-un an terminal, în care scosesem deja spectacolul și nu am mai avut așa de multe cursuri online. Pe cele pe care le-am avut, le-am fentat puțin ca să zic așa. Ștefan Iancu:

S-a apucat de scris pentru un scurtmetraj

Ștefan ne-a mai mărturisit că în perioada de izolare s-a îndreptat puțin și către scenariu și a început să scrie o poveste pentru un scurtmetraj.

”Momentan, aș vrea să rămân în zona asta cu actoria, asta mi-ar plăcea cel mai tare să fac, dar am început să scriu și lucrez la un scenariu de scurtmetraj. Cumva, încerc să găsesc lucruri adiacente, dar cu siguranță o să continui în zona asta a actoriei”.

