Starea de sănătate a bărbatului a necesitat o atenție medicală de specialitate după ce, în ultimul timp, nu s-a simțit bine. Tensiunea acumulată în ultima perioadă, dar și canicula din această vară au influențat negativ afecțiunile sale cardiace.

De ce a avut nevoie tatăl artistei de spitalizare

Codruța Filip a dorit să clarifice situația și a explicat că internarea din prezent reprezintă o măsură de prevenție necesară pentru a-i monitoriza atent funcția cardiacă.

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„Tata e bine, doar că este internat pentru câteva zile pentru câteva investigații de rutină, adică mai intense un pic. El nu a avut o stare foarte bună în ultima perioadă și a avut niște problemuțe legate de inimă și urmează și un tratament în sensul ăsta. Și, fiind foarte cald afară și gradele fiind destul de multe la număr, cumva e nevoie de mai multă investigație în acest sens, dar bine”, a declarat Codruța Filip pentru Spynews.

Decizia de a cere ajutorul cadrelor medicale a fost luată de întreaga familie, pentru a se asigura că nu apar complicații neprevăzute.

„L-am dus noi la spital. Este un control de rutină ca să ne asigurăm că totul este sub control, pentru că este foarte cald afară și e normal. El merge la serviciu zilnic, face efort foarte mare și atunci toate astea combinate, să ne asigurăm că e bine. Totul e bine”, a adăugat artista.

Impactul divorțului asupra familiei

Situația medicală din prezent vine pe fondul unei perioade tensionate prin care a trecut întreaga familie. În urmă cu ceva timp, Codruța Filip vorbea deschis despre modul în care divorțul ei de Valentin Sanfira i-a afectat profund pe părinți, în special pe tatăl său.

„Mă doare foarte tare pentru că suferința mea cea mai adâncă acum este faptul că ei trec prin perioada asta. Tata s-a îmbolnăvit. Cumva cu mama vorbesc mai mult, pentru că ea se exteriorizează mai mult decât tata. Știu cât de mult suferă și ea și cât nu doarme nopțile. Tata este mult mai interiorizat și din cauză că el nu spune neapărat ceea ce simte, cumva a dus la niște probleme de sănătate Acum are niște probleme cu inima și dacă nu mergeam la timp la spital, era cât pe ce să facă un accident vascular cerebral sau un infarct. Acum e sub tratament”, povestea, în urmă cu câteva luni, Codruța Filip în podcastul Acasă la Măruță.

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