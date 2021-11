În filmul „House of Gucci”, Lady Gaga are rolul principal și o interpretează pe Patrizia Reggiani, fosta soție a lui Maurizio Gucci, cea care a comandat uciderea soțului ei. Din distribuția filmului fac parte nume mari precum Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jeremy Irons, Salma Hayek, dar și românca Mădălina Ghenea, care a interpretat rolul Sophiei Loren.

Patrizia Reggiani a fost dezamăgită de Lady Gaga, după ce a interpretat-o în film. Fosta soție a lui Maurizio Gucci ar fi preferat ca artista să vină să o cunoască înainte de a începe filmările. Adevărata poveste din spatele filmului „House of Gucci”, în care este prezentată o crimă parcă desprinsă din filmele cu mafioți, o puteți citi pe larg AICI.

„Sunt deranjată de faptul că Lady Gaga joacă rolul meu în filmul produs de Ridley Scott fără ca aceasta să fi avut intenția de a lua legătura cu mine. Nu este vorba despre partea economică, nu vreau niciun cent din încasările acestui film, este o problemă de bun-simț și de respect”, a spus Patrizia Reggiani, citată de Cosmopolitan.

După declarațiile făcute de fosta soție a lui Maurizio Gucci, Lady Gaga a venit și ea cu replica ei. Vedeta nu s-a lăsat impresionată de vorbele spuse de Patrizia Reggiani.

„Eu nu am vrut să las pe nimeni să-mi spună cine este adevărata Patrizia Gucci. Nici măcar pe Patrizia Gucci. Am considerat că fac dreptate poveștii dacă o abordez cu ochiul unei femei curioase și o procesez jurnalistic, citind printre rânduri. Așa am făcut tot ce-am putut pentru a juca adevărul”, a spus Lady Gaga.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Familia Gucci e dezamăgită de film

Se pare că membrii familiei Gucci ar fi dezamăgiți după apariția filmului. Aceștia au afirmat că acest lungmetraj se amestecă în vieţile private ale moştenitorilor lui Guccio Gucci.

„Suntem cu adevărat dezamăgiţi. Vorbesc în numele familiei. Fură identitatea unei familii pentru a face profit, pentru a creşte veniturile sistemului de la Hollywood… Familia noastră are o identitate, intimitate. Putem vorbi despre orice. Dar există o limită ce nu poate fi trecută”, a mai declarat Patrizia Gucci, strănepoata fondatorului faimosului brand.

Aceștia nu au fost mulțumiți nici de Al Pacino şi Jared Leto, declarându-se îngrijorați de faptul că e posibil ca filmul să ducă mai departe inexactităţile pe care le-au remarcat în cartea „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”.

„Bunicul meu a fost un bărbat foarte chipeş, ca toţi Gucci, şi foarte înalt, cu ochi albaştri şi foarte elegant. El este jucat de Al Pacino, care nu este tocmai înalt, iar în această fotografie pare gras, scund, cu perciuni, chiar urât. Păcat, pentru că nu seamănă cu el deloc”, a mai explicat Patrizia.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Mesajul transmis de Emi și Cuza, după ce au pierdut marele premiu la „Asia Express”: „Povestea s-a terminat”

Bianca Rus, de la 120 de kilograme, la 50. Prin ce trece din cauza dietelor drastice: „Uitam să mănânc câte o zi, chiar și două”

Cu ce s-a ocupat Dani Oțil înainte să devină prezentator la TV. Nu i-a plăcut deloc acea meserie: „Eram mai tânăr”

PARTENERI - GSP.RO Gigi Becali, implicat într-un accident rutier. Șoferul vinovat era băut! Reacția patronului FCSB

Playtech.ro Ce se întâmplă cu fix 72 de ore înainte să mori. Primul semn care apare, oamenii de știință au făcut descoperirea

Observatornews.ro Un asteroid mai puternic decât o armă nucleară se apropie de Pământ la sfârșitul lunii decembrie 2021

HOROSCOP Horoscop 29 noiembrie 2021. Gemenii ar fi bine să se protejeze de propriile gânduri negative, care pot împinge departe

Știrileprotv.ro A doua țară care închide complet granițele pentru străini. Accesul le va fi interzis total

Telekomsport Lovitură cruntă primită de Anamaria Prodan. La aşa ceva chiar nu se aştepta. Primele declaraţii

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie