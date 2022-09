Mulți oameni sunt speriați de ceea ce se întâmplă în viețile lor în această perioadă și se tem să mai aducă pe lume un copil. Paula Seling nu este de acord cu această situație, însă nu-i judecă pe cei care au această teamă.

„Eu cred că am datoria de a transmite mai departe ceea ce am primit. Nu mă reprezintă această idee, dar îi înțeleg pe cei care o respectă”, a declarat artista.

Paula Seling nu exclude nici varianta de a adopta un copil. Întrebată dacă ar face acest pas, ea a răspuns foarte hotărâtă că da.

Deciziile luate de cântăreață sunt întotdeauna bine cântărite. Paula Seling consideră că viața este școala prin care fiecare om trebuie să treacă.

„Au fost momente când nu am putut să iau vreo decizie. Pur și simplu vedeam consecințele și simțeam că, orice aș face, nu e bine. Am lansat, de fiecare dată, în Univers, rugămintea de a fi ajutată. Și de fiecare dată am fost auzită. Cred în ideea că viața este școala prin care trebuie să trecem și că, mai devreme sau mai târziu, vom parcurge un set de experiențe care ne sunt menite pentru a înțelege anumite lucruri. Mai cred că fiecare faptă are un întreg nou univers drept consecințe. De aceea, într-o perioadă, paralizam la gândul că aș putea să fac ceva ce să genereze suferința cuiva. Mereu încerc să găsesc soluții să nu iau asupra mea aceste responsabilități, mai ales că intenția, uneori, se finalizează exact cu opusul a ceea ce presupui”, a mai spus vedeta.

