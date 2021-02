Pepe a vorbit despre planurile sale după divorțul de Raluca Pastramă. „Cred în căsnicie și susțin dragostea adevărată”

Chiar dacă a divorțat recent, de mama fetițelor sale, Pepe încă crede în căsătorie și nu exclude posibilitatea de a mai face pasul acesta pe viitor.

„Da, cred în căsnicie, cred în dragoste, asta nu înseamnă că mă grăbesc şi nu înseamnă că se va întâmpla.

Dar cred şi susţin dragostea adevărată, susţin căsniciile, susţin tinerii care se iubesc sincer şi necondiţionat să facă acest pas şi sunt sigur că Dumnezeu le aşază pe toate aşa cum merită fiecare în parte”, a declarat Pepe pentru revista VIVA!

Pepe a vorbit și despre planurile lui pentru anul acesta. „De la anul 2021 aştept schimbări în bine.

Am început, din punctul meu de vedere, cu mult aplomb, cu mult curaj, ştiind că, dacă am trecut peste 2020, care a fost extrem de dificil, în 2021 lucrurile deja sunt oarecum în avantajul meu, pentru că nu am stat degeaba, şi asta contează foarte mult.

Profesional, îmi doresc să continui, să fiu sănătos, să pot să creez, să înregistrez cât mai multe videoclipuri, cât mai multe single-uri, să am proiecte în TV şi să merg foarte bine şi pe partea de online.

Personal, nu pot să îmi doresc decât sănătate şi să mă bucur de familia mea şi de copiii mei”, a mai spus Pepe.

