„A fost pe sală imediat ce a născut-o pe Maria. Se îngrăşase la naştere şi face sport. A născut al doilea copil, are dreptul şi ea la silueta ei şi la tinereţea ei. Şi eu am dreptul la al treilea copil, e mai complicat. Probabil mai târziu, momentan e greu cu doi. N-o pot obliga. Despre ea e vorba, la mine ar fi simplu”, a spus Pepe la „Răi Da Buni”.

„Să o iei de la capăt acum cu al treilea, după doi copii, implică anii ăştia frumoşi pe care îi ai şi de care vrem şi noi să ne bucurăm, ca şi cuplu. Abia am scăpat de prima perioadă în care plâng copiii noaptea. E mai uşor acum cu fetele, sunt măricele. Vorbesc, sunt la şcoală, la grădiniţă. Am un şofer care o duce pe Maria la şcoală, iar Raluca şi Rosa merg împreună la grădiniţă”, a mai adăugat Pepe.

