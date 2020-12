Pepe s-a confruntat cu un episod care l-a marcat, după ce soția lui a plecat de acasă. Ce i-a spus una dintre fiicele sale. „Am zis fără să îmi dau seama că trebuie să...”

„Sunt multe momente în care am învăţat de la copii. Plecase Raluca de acasă de o săptămână şi era dressingul ei gol şi mai erau nişte haine pe care nu le-a mai luat că nu le purta. Eu aranjam în dressing hainele fetiţelor.

Am zis fără să îmi dau seama că trebuie să îşi ia şi hainele astea odată de aici, dar nu cu răutate.

Maria mi-a zis că le ia când vrea ea, să nu îi spun că se supără. Atunci am simţit că trebuie să învăţ de la copiii mei. În aceeaşi poziţie sunt hainele şi acum.

Nu îmi este frică de nimic. Eu sunt iubit de prea multă lume ca să fiu singur. Arma mea de răzbunare este indiferenţa.

Nu mai bag în seamă persoanele respective. Nu le mai răspund. Am fost dezamăgit de prieteni la care nu mă aşteptam.

Am avut anumite momente în viaţă când am trecut peste mine şi am acordat a doua şansă. Mă regăsesc în piesa pe cam scos-o. Sunt sigur că şi la anul voi fi. Eu în momentul acesta sunt super bine. Nu îmi doresc decât să fim sănătoşi”, a spus Pepe, potrivit Spynews

