Cântărețul a dezvăluit pe rețelele de socializare că a botezat un băiețel, pe Ayan Alexandru. „Dumnezeu să-l ocrotească și să fie fericit toată viața❤️ Ayan, te iubim!!!”, a notat pe Facebook Pepe.

După evenimentul de la biserică, toți invitații, în frunte cu artistul, s-au îndreptat spre restaurantul unde a avut loc petrecerea. Acolo a atras privirile Yasmine, noua femeie din viața cântărețului.

Ea a îmbrăcat o rochie nude și pantofi negrii, s-a asortat cu ținuta lui Pepe. El a purtat un costum alb, cămașă neagră și pantofi închiși la culoare.

De la petrecere nu au lipsit nici fiicele lui și ale Ralucăi Pascu, Rosa și Maria, care au făcut furori la petrecere cu ținutele lor albe, asemănătoare cu ale prințeselor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recent, Pepe și Yasmine au făcut primele declarații despre relația lor. „Nu vreau să dau momentan nicio declarație pentru că suntem foarte la început. Dacă vorbesc acum, m-aș grăbi.

Nu e niciun secret și nu ascund că aș fi cu Yasmine, mai ales că am pus acele filmulețe cu noi pe Stories Instagram. Dacă aș spune acum că am o relație și peste două luni nu vom mai fi împreună… Înțelegeți de ce nu vreau să vorbesc”, a declarat Pepe pentru Click. Yasmine a fost la fel de reținută. „Eu nu am ce să discut. Tot ce doriți să aflați despre mine vă poate spune Pepe. Sunați-l pe el, vă rog frumos. Eu nu am de ce să îmi fac reclamă”, a declarat aceasta pentru sursa citată.

Pepe și Raluca Pascu au divorțat la notar în luna februarie a acestui an. Au rămas în relații bune de dragul fiicelor lor.

Citeşte şi:

VIDEO | Ultimii militari români din Afganistan s-au întors acasă

La biblioteca din Rădăuți s-a tăiat un bibliotecar din trei, câți erau. Unde se va ajunge?

Secretarul general ONU: „Trebuie să ne vaccinăm toți, cât mai repede, altfel, toate eforturile de până acum sunt degeaba”

PARTENERI - GSP.RO „Ce chirurg poate să facă asta?!” » Incredibil cum arăta această femeia înainte

Playtech.ro Liviu Dragnea, veste BOMBĂ la Rahova! Judecătorii au luat decizia clară

Observatornews.ro Mama Larisei Iordache a murit: "Sufletul să-ți fie liniștit, mami"

HOROSCOP Horoscop 27 iunie 2021. Scorpionii vor avea ocazia de a străluci prin eforturi proprii la nivelul unui grup

Știrileprotv.ro A plecat să caute ciuperci, dar a făcut o descoperire uimitoare. Ce a găsit un bărbat într-o pădure din Suceava

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE 1.000mp de ziduri devin opere de artă ce purifică aerul din București (PUBLICITATE)