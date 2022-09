Invitată în cadrul emisiunii „Theo Show”, Andreea Tonciu a povestit cum a ajuns să fie operată de urgență după ce ochiul i se umflase atât de tare încât a intrat în panică.

„Am avut un chist ca un punctuleț. Ducându-mă să mă pensez la cosmeticiană, a crezut că e un coș și a umblat la el. Mi l-a declanșat și am fost umflată în jurul ochiului, mi s-a umflat și chistul și eram desfigurată la față.

Am crezut că mor când m-am uitat în oglindă. Dacă nu mergeam la medic, puteam să fac comoție cerebrală. Am luat un tratament cu antibiotic, după am intrat în operație”, a declarat Andreea Tonciu în emisiunea Teo show, potrivit Wowbiz.

