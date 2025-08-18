Cele mai tari „perle” din platoul lui Cabral: „Eu deja nu mai vreau să fiu în bucătăria asta cu voi”

Și dacă la BAC ne-am amuzat ani la rând de răspunsurile trăsnite, acum avem un nou material de colecție: „perlele” concurenților de la „Ce spun românii”, care s-au întrecut să găsească cele mai neașteptate răspunsuri.

Ce au răspuns românii la întrebarea „În afară de aragaz, unde se mai așază grăsimea în bucătărie?”

De exemplu, într-una dintre edițiile săptămânii trecute, întrebarea suna aparent simplu: „În afară de aragaz, unde se mai așază grăsimea în bucătărie?”. Logica dicta poate răspunsuri precum hotă, dulap sau pereți. Dar concurenții noștri au ridicat nivelul creativității la cote maxime.

Astfel, pe listă au apărut variante ca „Faianță”, „Chiuvetă” sau chiar „Cuptorul cu microunde”. Totul părea în regulă până când, din public, cineva a strigat plin de convingere: „Pe calorifer”! Reacția lui Cabral a fost instantanee: cu un zâmbet larg și un gest teatral, a exclamat: „Eu deja nu mai vreau să fiu în bucătăria asta cu voi”.

Și, pentru că răspunsurile nu se opresc niciodată doar la ce se aude prima dată, altcineva a completat candid: „Pe burtă”! Platoul a izbucnit în râs, concurenții și-au pus mâinile în cap, iar Cabral a încheiat sec: „Ăsta da răspuns bun”.

„Folia de prospețime”, răspunsul care l-a făcut curios pe Cabral

Într-o altă rundă, întrebarea era: „Ce tai cu foarfeca în bucătărie?”. O doamnă, foarte serioasă, a spus: „Oase”! Moment de tăcere, urmat de hohote de râs. Altcineva a încercat varianta clasică: „Pungi”. Apoi a apărut și un răspuns mai neașteptat: „Folia de prospețime”. Cabral, evident curios, a întrebat imediat: „Cum adică?”. Explicațiile concurentei au stârnit și mai mult haz, demonstrând încă o dată că la „Ce spun românii” creativitatea nu are limite.

Lista „perlelor” continuă de la o ediție la alta. Vara aceasta, românii ne-au arătat că umorul e peste tot: în bucătărie, la masă, în frigider și chiar… pe calorifer. Dacă la BAC răspunsurile bizare intrau în manualul de amintiri, acum avem manualul de vară al lui Cabral, plin de momente savuroase.

Un lucru e sigur: fie că vorbim despre aragaz, despre foarfecă sau despre grăsime, concurenții reușesc să transforme fiecare ediție „Ce spun românii” într-un show de divertisment autentic.

