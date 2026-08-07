Sting a urcat pe scenă și a salutat publicul în limba română: „Bună seara tuturor!”. Reacția mulțimii a fost pe măsură, aplauzele continue durând câteva minute în șir. Stadionul s-a transformat într-o mare de lumini în momentul în care au răsunat piese legendare precum „Englishman in New York”, „Desert Rose”, „Shape of My Heart” și „Every Breath You Take”. Zeci de mii de telefoane au luminat tribunele, iar publicul a cântat la unison celebrele refrene.

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Show-ul nu s-a oprit aici, artistul oferind o veritabilă călătorie muzicală prin repertoriul său de succes. Playlistul a inclus și alte melodii emblematice, precum „Message in a Bottle” și „If I Ever Lose My Faith in You”. Aceasta nu a fost prima întâlnire a muzicianului britanic cu fanii din Ardeal; Sting a mai susținut un concert la Cluj-Napoca în octombrie 2017, la Sala Polivalentă.

Programul primei zile de festival a fost completat de momente speciale care au pregătit atmosfera pentru recitalul principal. Înainte ca Sting să preia scena, publicul a ascultat un discurs susținut de un cunoscut maestru spiritual adus din India. Acesta le-a vorbit participanților despre unitate și a descris Untold ca fiind un spațiu menit să aducă oamenii împreună. În continuare, Smiley a susținut un show dinamic, având-o ca invitată specială pe Loredana.

Deschiderea seriei de concerte de pe scena principală i-a aparținut Alexandrei Căpitănescu. Aceasta a făcut spectacol cu piesa „Choke me” și a împărtășit cu publicul o amintire personală emoționantă.

„Acum șapte ani mă uitam la scena asta imensă și am zis… uau, vreau și eu să cânt aici. Deci dacă eu am putut, puteți și voi”.

Maratonul muzical de la Cluj-Napoca este doar la început. În cele patru zile de festival, pe scenele de la Untold vor mai urca nume mari ale industriei muzicale globale, printre care Zara Larsson, Martin Garrix și Padre Guilherme.

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