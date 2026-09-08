O operațiune a cadrelor Inspectoratului Național de Investigații din Republica Moldova s-a finalizat cu reținerea unui cetățean în vârstă de 49 de ani, originar din Azerbaidjan.

Bărbatul este suspectat că ar fi colectat informații secrete în interesul serviciilor speciale ale Federației Ruse și că pregătea acțiuni cu caracter diversionist pe teritoriile Republicii Moldova și Ucrainei, conform NewsMaker.md.

Investigațiile au demarat în luna august, când ofițerii INI au obținut primele date despre racolarea bărbatului de către reprezentanți ai serviciilor de spionaj rusești. Documentarea cazului a scos la iveală faptul că suspectul fusese instruit pentru a desfășura activități subversive și că urmărea îndeaproape obiective strategice din regiune.

Printre infrastructurile vizate de suspect se numărau obiective militare din Republica Moldova, dar și locații asociate Statelor Unite ale Americii. Toate datele culese pe teren urmau să ajungă la o persoană de legătură, despre care autoritățile moldovenești dețin informații că activează ca agent al serviciilor secrete de la Moscova.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului, oamenii legii au ridicat un telefon mobil care a furnizat probe decisive pentru anchetă. În urma analizei informatice, în dispozitiv au fost descoperite date care arată contacte directe cu un individ ce s-a prezentat drept angajat al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB).