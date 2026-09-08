Theo Rose a transmis un mesaj sincer despre anii de școală, complexe și lecțiile învățate. Ce mesaj transmite artista despre importanța educației.

Theo Rose a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie din anii copilăriei, însoțită de un mesaj extrem de sincer despre parcursul său educațional, dar și despre teama cu care s-a confruntat.

Cu ocazia sărbătorii Sfintei Mării, îndrăgita artistă s-a întors în timp și a vorbit despre școala generală, despre perioada din liceu în care a neglijat învățătura, dar și despre momentul din facultate care a motivat-o să recupereze terenul pierdut.

Privind imaginea din copilărie, cântăreața a recunoscut că în acea perioadă era mereu în alertă din cauza potențialelor conflicte din jur. Ea încerca adesea să aplaneze neînțelegerile dintre colegi prin umor.

„Chestii de genul ăsta mi-aș spune dacă m-aș întoarce la fetița asta speriată. Când s-a făcut poza asta, vigilența mea era high level. Miroseam conflictul de la poarta școlii și mă băgam la mijloc să-i fac să râdă. Poate nu se mai băteau. Ce copil…Altfel, școala merită. Credeți-mă. Cel mai bine mi-a prins generala. Baza, comunitatea, competiția aia firească între copii: cine termină primul, cine scrie mai frumos, cine știe răspunsul”, a punctat antrenoarea de la Vocea României.

Liceul a adus însă o schimbare de atitudine, Theo Rose recunoscând cu autoironie că a trecut printr-o etapă în care s-a considerat prea pregătită și a lăsat garda jos în privința studiilor. Reorientarea sa către lectură și dezvoltare personală s-a produs în perioada facultății, declanșată de o remarcă directă privind modul în care se exprima.

„În liceu m-am trezit prea “deșteaptă” și m-am lăsat de învățat. Să mă prindă și ceilalți din urmă. Noroc că aveam la ce sa mă întorc. În facultate m-am reapucat de citit după ce cineva mi-a spus, bine intenționat, că nu prea am vocabular. Mi-a rănit mândria de la țară și m-am pus pe treabă. Abia acum începe să se vadă ceva. De-asta mă zgârie când văd câte o fată talentată, frumoasă, carismatică, dar care nu știe să vorbească. Nu o judec. Îmi pare rău, pentru că știu cât o poate limita. Școala contează. Și nu pentru note” a scris Theo Rose pe pagina sa de Instagram.

Artista le transmite tinerilor că nivelul de educație și modul de exprimare își pun amprenta pe termen lung în orice domeniu, inclusiv în televiziune sau în industria muzicală.