Petrecerea de lux dată de Mihaela Geoană la 60 de ani. Nu au lipsit vedetele, printre care și Andreea Esca

A împlinit 60 de ani pe 26 februarie, dar abia aseară și-a sărbătorit ziua de naștere! Mihaela Geoană a organizat o petrecere de lux în cinstea ei, într-un restaurant de lux din Capitală. Și-a așteptat invitații într-un decor special.

Mesele erau ornate cu copaci artificiali în miniatură, farfuriile au fost alese cu grijă, la fel și preparatele care au fost servite de zeci de invitați. Printre vedetele care au participat la petrecerea Mihaelei Geoană se numără și Camelia Șucu, fosta soție a milionarului Dan Șucu, dar și Andreea Esca.

Prezentatoarea e cea care a arătat mai multe fotografii de la petrecere, ea e bună prietenă cu sărbătorita. La un moment dat, Esca a surprins în poză momentul tortului, când Mihaela Geoană i-a avut alături pe soțul ei, pe Mircea Geoană, pe fiica ei Ana, dar și pe ginerele ei.

Un alt moment care a atras atenția a fost când Mircea Geoană a scos-o la dans pe fiica lui. A rotit-o pe Ana, a învârtit-o, s-au descurcat de minune pe ringul de dans, după cum se vede și în imagine.

Eveniment mare în familia Geoană, anul acesta

Ana Geoană și iubitul american fac nuntă la Veneția. Ana și Garrett, iubitul ei american pe care l-a cunoscut în facultate, s-au logodit, iar petrecerea au făcut-o la Palatul Mogoșoaia, pe 5 august. Într-un interviu pentru revista OK! Magazine, fiica lui Mircea Geoană a făcut primele declarații despre nunta lor, care va avea loc anul acesta.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei.

Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească și cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană.

Întrebată unde se vor stabili după căsătorie, Ana a dezvăluit că ea și viitorul soț vor sta în continuare în Los Angeles. Și el, dar și ea muncesc deja acolo. „Locuința noastră va rămâne în Los Angeles după căsătorie, unde eu am pornit și îmi dezvolt propria afacere de welness și viață sănătoasă. Garrett deja lucrează alături de tatăl său în afacerea familiei.

Vom călători și vom petrece mai mult timp și în România, pentru că, după experiența din această vară, am decis că România este pentru noi mai mult decât o destinație de vacanță. Ne-a plăcut foarte mult România rurală, caldă, naturală cu oameni și peisaje minunate și trebuie s-o explorăm mai mult. Chiar și eu am văzut cu alți ochi această Românie și îmi doresc să o văd și mai mult și să o înțeleg și mai bine”, a mai spus ea pentru okmagazine.ro.

