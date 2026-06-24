O echipă de arhitecți a salvat placa simbol adusă de Michael Jackson la București în urmă cu peste 3 decenii și montată la Leagănul de Copii „Sfânta Ecaterina”, de lângă Arcul de Triumf. Pictura ajunsese într-o stare avansată de degradare în urmă cu câțiva ani.

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În dorința de a o salva, arhitectul Mădălina Elena Toma, președinta Comisiei de Disciplină din cadrul OAR București, și echipa ArhiTem Studio au inițiat toate demersurile legale necesare pentru demontarea plăcii și, cu ajutorul unuia dintre fanii lui Michael Jackson, pictorul Mădălina Sîncă, au curățat și restaurat pictura, strat cu strat.

Procesul de restaurare și conservare a plăcii „Heal The World” a fost realizat urmând toți pașii legali și tehnologici necesari într-un astfel de proiect, printr-o consultare și un dialog permanent cu specialiști restauratori din cadrul Direcției de Patrimoniu a Municipiului București, cât și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în curtea căreia este amplasată placa „Heal The World”.

„Prin restaurarea acestei plăci, ne-am dorit să readucem în atenție un moment simbolic de solidaritate și umanitate. Acest demers contribuie, totodată, la conservarea unei bucăți importante din istoria recentă a orașului București”, spune arhitectul Mădălina Elena Toma.

Placa recondiționată „Heal The World” va fi remontată în același loc, lângă rondul de la Arcul de Triumf

În 1992, Michael Jackson a pus România pe harta lumii când, cu o zi înaintea legendarului concert, și-a lansat propria fundație printr-o conferință de presă la care au participat sute de jurnaliști din întreaga lume. Cu toții au fost apoi prezenți la Leagănul de Copii „Sfânta Ecaterina”, unde megastarul a donat o sumă semnificativă și a inaugurat un loc de joacă modern, montând o placă pictată cu simbolul fundației sale, „Heal The World”.

Placa de lângă Arcul de Triumf a devenit o adevărată atracție turistică în anii care au urmat. Din păcate, trecerea timpului și-a pus amprenta asupra acesteia, iar în urmă cu câțiva ani se afla deja într-o stare avansată de degradare.

Placa recondiționată „Heal The World” a putut fi admirată luna aceasta în cadrul Nopții Studiourilor de Arhitectură și va fi remontată în curând în același loc, lângă rondul de la Arcul de Triumf.

Aceeași echipă de arhitecți a mai reabilitat în trecut și celebrul monument dedicat lui Michael Jackson din Parcul Herăstrău. În august 2009, la inițiativa fanilor lui Michael Jackson, cu sprijinul trustului MediaPro și al Primăriei Generale a Capitalei, a fost inaugurat în Parcul Herăstrău un monument comemorativ dedicat artistului.

Se împlinesc 17 ani de la ziua fatidică 25 iunie 2009, când regele muzicii pop a decedat. Moartea tragică a lui Michael Jackson, provocată de un stop cardiac în urma unei intoxicații acute cu anestezice puternice, a declanșat imediat un val de doliu global.

Recent a intrat în cinematografe un grandios film biografic cu titlul simplu „Michael”, unde artistul a fost portretizat de propriul său nepot, Jaafar Jackson. Filmul doboară recorduri de audiență la nivel mondial, iar studiourile cinematografice plănuiesc deja în mod deschis pregătirea unei a doua părți.

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