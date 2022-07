Planurile de viitor ale Romaniței Iovan: „Vreau să plec în croaziere în jurul lumii”

Romanița Iovan, 58 de ani, este un nume respectat în modă. Invitată în cadrul ultimului podcast „Ameritat cu Nasrin”, creatoarea de modă a dezvăluit ce planuri de viitor are, mai ales imediat după ce va împlini 60 de ani, iar fiul său, Albert, acum în vârstă de 16 ani, va ajunge la majorat. Totodată, le-a oferit un pont tuturor femeilor cum să se mențină în formă, ea însăși arătând impecabil, 60 de kilograme la o înălțime de 1,75 de metri.

Globetrotter și croaziere în jurul lumii

„Eu sunt foarte îndrăgostită de Grecia, aș vrea la un moment dat să călătoresc și să nu fac nimic. Îmi doresc să devin un globetrotter. Când Albert va împlini 18 ani, în aceeași zi voi împlini frumoasa vârstă de independență totală de 60 de ani. Mi-aș dori să vizitez cât mai mult din lumea asta, la modul serios, nu doar până la Milano. Mi se pare lucrul cel mai important, faci un copil, îl crești și-i dai drumul în viață. Nu-l faci pentru tine, exclusiv. Dacă vrei să crești copilul să aibă forță și putere orice-ar fi, atunci îl crești ca atare. Vreau să călătoresc, acesta este scopul. Să fac croaziere în jurul lumii”, a declarat Romanița Iovan.

A citit beletristică pentru a trece peste clipele grele

S-a luptat 15 ani cu credite și a învățat pe propria piele că „ ce nu te doboară te face mai puternică”

Creatoarea de modă are o relație de 14 ani cu avocatul Iulian Gogan, care este cu 12 ani mai tânăr. Aceasta după ce a fost căsătorită cu Adrian Iovan, regretatul pilot, alături de care îl are pe fiul ei, Albert. Cu toate că debordează de optimism și vrea să arate ca o femeie puternică și independentă, Romanița a explicat că a avut și clipe grele de parcurs:

Recomandări Arta pierdută a dialogului. De ce democrația nu te lasă să vorbești singur

„15 ani am avut credite. Pe umerii unei femei nu e chiar simplu, mi-a fost greu. Un an, cel puțin, nu dormeam noaptea, nu știam cum să rezolv problemele. Ani buni n-am avut concediu. N-am intrat în depresie niciodată, deși am trecut prin multe. De fiecare dată când mi-a fost greu, am încercat să mă ajut cu ceva. Am stat și-am citit carte după carte și nu vorbeam cu nimeni. Asta era ieșirea mea dintr-o stare de incertitudine. Mi-am focusat mintea către altceva. Și citeam beletristică, acel ceva care să mă ducă departe de nebunia aia… Și ce nu te doboară te face mai puternică”.

Cafea, apă cu busuioc și o oră de sport pe zi

Romanița Iovan face o oră de sport pe zi

Ce sfat oferă Romanița Iovan femeilor de toate vârstele? Pornind de la propriul program de viață.

„Mă trezesc devreme, la 6:30-7:00, mă bag la somn pe la ora 23:00. M-am educat pe acest program, deși nu l-am avut așa dintotdeauna, cu școala lui Albert. Mă trezesc, îmi fac cafeaua la ibric, cu caimac, o iau după mine peste tot în lume! Beau apă cu busuioc, pus de cu seara în apă, cu un ban de argint sau o linguriță de argint în ea. Busuiocul să fie proaspăt. Bei apa aia pe burta goală, dintr-o carafă de 750 de mililitri. După cafea și datul cu creme, fac sport. Zilnic! O oră. Dacă se întâmplă să ratez o zi, o singură zi, și nu fac sport, chiar îmi pare rău. Mă duc cu «coarda» după mine și-n vacanțe. Mâncarea mea de bază este salata. Îmbunătățită puțin cu pește. Și beau multă apă. Pot să stau și să nu mănânc cu orele”, a relatat creatoarea de modă.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Aveam amețeli, stări de leșin”. Doctorul l-a văzut și în 10 secunde i-a spus ce boală are

Playtech.ro Salariu de 15.000 lei pe lună, te angajezi fără facultate. Ce meserie se plătește acum regește, unde și ce trebuie să faci dacă vrei și tu acești bani

Observatornews.ro Filmul morţii unei mame, înjunghiată de 20 de ori de fostul soţ. Sentinţa l-a umplut de regrete pe bărbat, angajat taximetrist în UK

HOROSCOP Horoscop 17 iulie 2022. Capricornii vor găsi, dacă vor dori, suficiente resurse în anturajul apropiat pentru o zi frumoasă

Știrileprotv.ro Masca de protecție devine obligatorie într-una dintre cele mai puternice țări din Europa

Orangesport.ro "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Cum a ajuns Alexandru Copilău să aibă un business de zeci de mii de euro

PUBLICITATE Ce aflăm din 'profilul de țară 2021' despre stilul de viață al românilor