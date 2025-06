Anca Dinicu, Ioana State, Anisia Gafton, Tina Duceac, Miru Rumina și Ana Petcu nu sunt doar niște femei incredibil de talentate, ci și prietenele mele, și tocmai asta cred că se simte în vibe-ul piesei. Am râs, am dansat, am cântat, și am filmat împreună cu o bucurie reală – tot procesul a fost o aventură sinceră și frumoasă, exact cum e piesa.

Ne place e ritmată, veselă, plină de energie și libertate. E despre prietenie, despre femei care se susțin și se distrează împreună, fără să se ia prea în serios. E girls power pe beat bun și cu multă autoironie. Clipul e nebun și colorat – un mix de spontaneitate și hohote de râs. Sper să vă prindă vibe-ul nostru și să vă simțiți parte din gașcă, măcar pentru 3 minute!”, spune JO.







Subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2025 – ce le-a picat elevilor de a 8-a.