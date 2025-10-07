Povestea emoționantă a concurentei Geta Matei de la MasterChef: „Nici dacă ai fi câine n-ar trebui să te abandoneze”

MasterChef nu înseamnă doar luptă pentru marele premiu de 75.000 de euro, ci și un drum plin de emoții, povești de viață și lecții personale. În fiecare episod, bucătăria scoate la iveală talent și pasiune pentru gătit, dar și trăiri intense. În această seară, concurenții vor fi provocați să se oprească o clipă, să tragă aer în piept și să-și aducă aminte de rădăcinile lor, de familia care i-a format.

„Dragilor, orice mare pasiune are în spate o poveste. Astăzi, vom spune împreună… mai multe. Pe masa aveți niște cutii ale misterelor”, va anunța Gina Pistol, pregătind unul dintre cele mai emoționante momente din acest sezon. Sub cutia misterelor, concurenții vor găsi fotografii cu mamele lor. Cu ochii în lacrimi, unii își vor aminti de copilărie, alții vor mărturisi că și-ar dori ca părinții lor să fie în viață pentru a le povesti despre această experiență unică.

„Tot ceea ce suntem noi astăzi, li se datorează mamelor noastre! Cu bune și cu rele. Mama este startul nostru în viață. Astăzi, vrem să aducem mamelor voastre un omagiu. Va trebui să gătiți un preparat prin care să le mulțumiți mamelor pentru tot ce v-au oferit ele! Chiar și pentru ce au greșit. Vă rog să faceți o farfurie prin care să-i transmiteți mamei voastre un mesaj”, va spune Gina Pistol vizibil emoționată.

Povestea emoționantă a concurentei Geta Matei de la MasterChef

Momentul va fi cu atât mai intens pentru Geta Matei, care nu va găsi nimic sub cutia misterelor. „Eu nu am nimic!”, îi va spune ea Ginei. Întrebată de ce, concurenta va dezvălui o poveste de viață tulburătoare: „În 15 septembrie 1995, în loc să merg în prima mea zi de liceu, am mers să-l îngropăm pe tata. A murit la 38 de ani. După doi ani de zile, ea (n.r. – mama ei) s-a dus în lume cu cineva, cu care trăiește și acum, a mai făcut încă doi copii. Noi de ce n-am fost destul de buni?”.

Cu durere în glas, Geta va continua: „Nu vreau să gătesc! Și ea mi-a refuzat prezența! M-a părăsit! Nici dacă ai fi câine n-ar trebui să te abandoneze. Doare! Oricât de bătrână aș fi, chestia asta doare. Ce să gătesc pentru ea? De ce? Toate le înțeleg, am iertat-o. Nu-i port ranchiună. Mă duc pe la ea, o vizitez, vine pe la mine, o ajut cum pot, dar durerea tot e acolo. Și acum, după 28 de ani, doare. Așa că nu vreau să gătesc pentru ea!”.

În fața Ginei, Geta își va deschide sufletul și va împărtăși o poveste de viață tulburătoare, despre pierdere, abandon și o rană care, chiar și după aproape trei decenii, nu s-a vindecat. Cum se va încheia această probă pentru Geta și ce-i va spune prezentatoarea emisiunii atunci când concurenta va refuza să gătească, vedem în această seară, de la ora 20.30, la PRO TV. Show-ul este disponibil și pe VOYO.

