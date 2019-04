„Am 60 de ani și sunt o luptătoare, sunt o femeie veselă, foarte pozitivă. De aproape 30 de ani locuiesc în Italia. Am muncit ca baby-sitter, îngrijitoare pentru bătrâni, cameristă. Îmi este dor să cânt pe scenă și îmi dau seama că nu este prea târziu. Urc pe scenă după o pauză de peste 20 de ani. Am plecat din țară la momentul nepotrivit, am cântat o perioadă în Italia, după care am pornit pe drumul muncii, pentru că nu am reușit. Acolo nu te așteaptă nimeni. Și acum regret că am plecat. Regret!”, va spune aceasta la întâlnirea cu cei 100.

Loredana, căpitanul juriului, după un moment în care interpretarea unei concurente îi va lasă cu ochii în lacrimi pe cei 100, va simți că vocea acesteia ascunde o adevărată poveste de viață: „Ai un look absolut mondial, după cum ești îmbrăcată poți cânta pe orice scenă a lumii. Vocea ta spune niște povești, are încrustată în ea o viață de femeie care cred că a trecut prin foarte multe”.

