Cea de-a șasea ediție a festivalului UNTOLD îi aduce pe cele 10 scene pe unii dintre cei mai renumiți artiști internaționali ai momentului, dar și trupe legendare care s-au reunit și care fac sold out pe marile stadioane ale lumii.

The Pussycat Dolls s-a reunit la sfârșitul anului 2019, după nouă ani de pauză. Acest moment a generat euforie în toată lumea, mai ales că au anunțat și lansarea unui single de revenire, intitulat “React”. De când s-au reunit, trupa face spectacole sold out cu zeci de mii de fani, în doar câteva minute.

The Pussycat Dolls au avut 10 piese de Top 40 în UKs Official Singles Chart, două dintre acestea au ajuns NO 1: “Dont Cha” și “Stickwitu”, iar în Top 100 Girls Band Singles of the last 25 Years, un clasament întocmit de Official Charts, The Pussycat Dolls sunt prezente cu opt piese.

Billboard a inclus trupa în lista celor mai de succes proiecte apărute în anii 2000, fetele reușind și un record de vănzări, 54 de milioane de albume, iar canalul TV, VH1 le-a poziționat pe locul 10 în clasamentul Greatest Women in Music. Toate hiturile lor se vor auzi în vară pe mainstage-ul festivalului UNTOLD 2020.

IGGY AZALEA vine din Australia, iar în vara acestui an ajunge pentru prima dată în Romănia. A reușit să atragă atenția întregii lumi, în momentul în care a regizat două dintre videoclip-urile pentru “Pussy” și “Two Times”, ajunse virale pe platforma YouTube.

Iggy Azalea a fost recompensată cu două premii American Music Awards, trei Billboard Music Awards, un premiu MTV Video Music, Peoples Choice Award, avănd și patru nominalizări la Grammy. Canalul de YouTube al artistei a acumulat 2,6 miliarde de vizualizări.

THE SCRIPT se va afla pentru a doua oară în line-up-ul unui festival din Romănia. După un concert live în 2018 la cea de-a doua ediție Neversea, solistul Daniel ODonoghue a declarat “românii ne-au dat fiori pe şira spinării”.

Fapt pentru care artistul a dorit să se reîntoarcă în România. Pe Cluj Arena, membrii trupei The Script vor cânta piese live precum “The Man Who Cant Be Moved”, “Breakeven”, “For the First Time”, “Nothing”, “Hall of Fame” sau “Superheroes”, piese cu care au intrat în clasamentele din întreaga lume.

Au fost recompensați cu cele mai importante premii din industria muzicală și se află printre trupele preferate ale Reginei Elisabeta a Marii Britanii. Majestatea Sa a cerut de nenumărate ori concerte private cu trupa irlandeză.

