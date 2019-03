Ioana Filimon a câștigat duelul, iar Brigitte a fost nevoită să își ia rămas bun de la colegii săi. „Au fost multe intrigi, am încercat să mă lupt cu morile de vânt. Da, am fost deranjată și am spus și eu vorbe urâte. Mi-ar fi plăcut să plec de aici altfel”, a spus Brigitte la Pro tv.

Cu toate astea drumul lui Brigitte în Fermă nu s-a oprit aici. Înainte de duel, Mihaela Rădulescu i-a rugat pe concurenți să voteze pe cine și-ar dori să salveze din duel, iar Brigitte a primit mai multe voturi decât Ioana. Astfel, aceasta li s-a alăturat „Bandiților” de la cabană, fără ca cei din Fermă să bănuiască ceva. Săptămâna viitoare, cei șapte concurenți de la cabană vor da năvală în Fermă.

