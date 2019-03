Brigitte Năstase s-a certat cu prietena ei la Ferma: „O mucoasă cu 12 clase”

Episodul de miercuri seara din Ferma a fost marcat de cearta dintre Brigitte și Ioana. Cătălin Moroșanu a încercat să o calmeze pe Brigitte, dar aceasta a început să plângă și să o acuze pe fosta sa prietenă că s-a folosit de ea și a împins-o în față să spună neadevăruri.

„Am sentimentul că am fost folosită și totul s-a întors împotriva mea. Cum am trăit și am mers, am mers după principiile mele. Nu și-a permis fostul meu soț, care e Ilie Năstase, să-mi zică vreodată să tac sau gura. Mai ales o mucoasă cu 12 clase. Când o să fiu în copârșeu, dacă știi ce e ala un sicriu, atunci o să îmi zică cineva să tac”, i-a spus Brigitte luptătorului.

Atunci când Moroșanu a încercat să o liniștească și să-i spună că Ioana a fost mereu alături de ea, bruneta s-a enervat și mai tare. „Nu mă împac cu ea, punct. Pentru mine nu mai există. Am fost săgeata ei și regret asta, pentru că nu l-am văzut pe Remus că a luat zahăr. Niciodată. Decât o singură dată când lua lapte. Și am crezut în ea și m-am dus la testimonial și am spus”, a recunoscut Brigitte plângând.

„M-a folosit. Am făcut rău oamenilor prin ce mi-a spus ea. Sunt proastă, sunt o fraieră, îmi asum. Sunt cel mai prost om. Sunt carne de tun și pe lângă asta nici măcar nu mi s-a mulțumit”, i-a spus Brigitte printre lacrimi lui Cătălin Moroșanu.

Luptătorul a vorbit apoi cu Ioana și i-a spus acesteia că este de partea ei în conflictul cu Brigitte.

