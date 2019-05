Premiere pe micul ecran: Ce seriale bune urmărim în luna mai

„Game of Thrones” – Restul sezonului 8

Chiar dacă ultimul sezon GoT este deja în plină desfășurare, mai sunt două episoade pe care le așteptăm cu sufletul la gură. Penultimul apare pe 13 mai, iar „marea finală” o vom urmări împreună pe 19 mai, când aflăm cine va stăpâni cele Șapte Regate.

Serialul favorit al planetei, Game of Thrones urmărește luptele pentru putere din ținutul fictiv Westeros, în care o mulțime de familii regale se războiesc pentru a ocupa impozantul Tron de Fier. Dacă abia acum te-ai hotărât să-i dai o șansă sezonului 1, sfatul meu este să nu te atașezi prea tare de niciun personaj – e un show imprevizibil în care oricine poate muri oricând.

„Chambers” / „Camere Întunecate”

Tânăra Sasha (Sivan Alyra Rose) primește o nouă inimă, iar transplantul este un succes total. Cel puțin, așa pare inițial. Deși primește o nouă șansă la viață, adolescenta observă că personalitatea ei începe să fuzioneze cu cea a donatorului organului, care încă nu și-a încheiat socotelile cu lumea celor vii. Binecuvântarea Sashei devine curat blestem, iar fata speră că viziunile și impulsurile sinistre vor înceta odată ce deslușește misterul morții donatorului.

Cele 10 episoade ale primului sezon din Chambers / Camere Întunecate au intrat în grila Netflix pe 26 aprilie.

„Dead to Me” / „Nu mai exiști pentru mine”

O comedie neagră foarte promițătoare, Dead to Me are în centru o văduvă irascibilă (Christina Applegate), care-l caută pe șoferul fugit de la locul accidentului în care i-a ucis soțul. La un grup de sprijin dedicat celor care și-au pierdut partenerul, aceasta se împrietenește cu o tipă sociabilă și optimistă (Linda Cardellini). Dincolo de fațada asta amabilă, noua amică ascunde un secret îngrozitor.

Dead to Me / Nu mai exiști pentru mine e abia la primul sezon, alcătuit din 10 episoade. A debutat pe Netflix în data de 3 mai.

„Chernobyl” / „Cernobîl”

Cu toții am auzit de cumplitul accident nuclear de la Cernobîl, de pe 26 aprilie 1986, dar cât de multe știm, de fapt? Această miniserie istorică formată din 5 episoade revizitează dezastrul sovietic, pentru a arăta cum și de ce a avut loc, punând accentul pe eroii care au luptat pentru a minimiza consecințele pe cât posibil. Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson și Paul Ritter reconstituie tragedia, dezvăluind dimensiunea umană pe care n-o regăsești în cărțile de istorie.

Cernobîl a avut premiera pe HBO în data de 6 mai.

„The Society” / „Societatea”

Deși publicul-țintă al serialului par a fi liceenii și tinerii adulți, asemănările cu Împăratul muștelor promit o experiență de care ne putem bucura cu toții. E vorba despre un grup de adolescenți care se trezesc transportați într-o replică a orașului lor, una în care părinții sunt de negăsit. Inițial bucuroși că își pot face de cap fără să fie trași la răspundere, puștii descoperă cât haos poate dezlănțui o societate imatură lipsită de reguli.

Putem urmări pe Netflix cele 10 episoade ale sezonului întâi, începând de pe 10 mai.

„Swamp Thing” / „Creatura din Mlaștină” (31 mai)

O legendă a benzilor desenate DC (lume din care mai fac parte Batman, Superman, Wonder Woman și Aquaman), Swam Thing e un hibrid om-plantă, un monstru născut dintr-un experiment chimic eșuat.

Savantul Alec Holland (Andy Bean) lucra la o formulă bioregeneratoare, care promitea să revoluționeze botanica, dar testele efectuate pe el însuși l-au transformat într-o oribilă creatură a mlaștinii. Când află de misterioasa dispariție a cercetătorului, prietena sa (Abby, jucată de Crystal Reed) începe o investigație pentru a afla exact ce s-a întâmplat în laborator.

Swamp Thing, cu un prim sezon compus din 13 episoade, va debuta pe 31 mai pe noul serviciu de streaming DC Universe.

